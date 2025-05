Game of Thrones: Wer sich 2025 auf die neue TV-Serie gefreut hat, wird jetzt bitter enttäuscht

Einen richtigen Trailer gibt es zu A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight übrigens bis heute nicht. Nur ein paar vereinzelte Szenen und Bilder. Bildquelle: HBO

Eigentlich sollte jährlich eine neue Serie beziehungsweise Staffel aus dem Universum erscheinen. Nach Season 2 von House of the Dragon aus dem letzten Jahr, hätte 2025 A Knight of the Kingdom: The Hedge Knight erscheinen sollen - ein Prequel, das sich circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones abspielt.

The Hedge Knight startet jetzt erst 2026

Doch daraus wird jetzt nichts mehr. Wie Variety berichtet, verspätet sich die neue Serie basierend auf George R.R. Martins Heckenritter-Romanen bis 2026. Die Abenteuer von Ser Duncan dem Großen (Peter Claffey) und seinem Knappen Ei (Dexter Sol Ansell) beginnen damit erst ein Jahr später als ursprünglich geplant.

Was genau hinter der Release-Verschiebung steckt, ist nicht offiziell bekannt. In Fan-Kreisen wird spekuliert, ob das möglicherweise etwas mit House of the Dragon zu tun hat. Staffel 3 der Targaryen-Serie soll eine Reihe großer Schlachten bieten und wesentlich aufwändiger als die viel kritisierte zweite Season werden. Vielleicht braucht deren Produktion damit länger als ursprünglich geplant.

2:19 House of the Dragon - offizieller Trailer zu Staffel 2 des Prequels zu Game of Thrones

Autoplay

Im direkten Vergleich werden bei The Hedge Knight viel kleinere Brötchen gebacken. Zu diesem Zeitpunkt gelten im Universum die Drachen der Targaryen längst als ausgestorben und bis zum nächsten großen Krieg - konkret: Roberts Rebellion - dauert es noch ein ganzes Weilchen.

Die Heckenritter-Romanen begleiten Dunc und Ei bei ihren Abenteuern durch die Sieben Königslande und die aufwändigste Szenerie dürfte das Turnier von Aschfurt darstellen.

George R.R. Martin persönlich ist von der HBO-Adaption seiner Buchvorlage übrigens ziemlich begeistert. Der Autor von Das Lied von Eis und Feuer hat aus seiner Vorfreude auf The Hedge Knight kein Geheimnis gemacht - ebenso wenig aus seiner vernichtenden Kritik an Staffel 2 von House of the Dragon.

Wann genau A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight 2026 erscheint und was das für Staffel 3 von House of the Dragon bedeutet, bleibt abzuwarten.