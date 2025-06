Aprilscherz wird plötzlich Realität: Gamer-Parfüm von Grafikkartenhersteller verspricht Vorteil im Spiel

Zotacs Parfüm soll eure Gaming-Performance verbessern.

Der 1. April ist inzwischen schon eine ganze Weile her und die meisten von uns dürften sich von allen Streichen dieses Tages erholt haben. Ein Aprilscherz wird aber jetzt wohl doch Realität. Bevor ihr euch zu früh freut: Nein, Henry Cavill hat noch immer kein Spielstudio gegründet.

Die Sache hat mehr mit eurer Nase und euren Gaming-Skills zu tun als mit muskulösen Rollenspielhelden. Ein chinesischer Hardware-Hersteller hat nämlich vor, euch mit einem ganz bestimmten Duft unter die Arme zu greifen – kein Scherz.

Bergamotte und Rosmarin als Gaming Booster

Zotac, ein chinesisches Unternehmen, das eigentlich Grafikkarten herstellt, hat am 1. April seine »Gaming Fragrance Collection« angekündigt. In den vier vorgestellten Düften sollten Mixturen aus Koffein, Taurin und anderen geheime Zutaten mentaler Erschöpfung den Kampf ansagen und eure Reflexe auf Hochtouren bringen.

Features wie mit RGB-Lichtern resonierende Geruchsmoleküle haben bereits da ziemlich deutlich gemacht, dass es sich hierbei um einen Aprilscherz handelte. Mittlerweile steht das aber auch so in der Headline der Ankündigung, falls noch jemand daran gezweifelt haben sollte.

Doch ganz so scherzhaft war das offenbar nicht gemeint. Am 6. Juni verkündete das Online-Magazin HKEPC auf Facebook eine Kollaboration mit Zotac, bei der tatsächlich ein Parfüm herausgebracht wird. Die Wirkung soll immer noch so sein, wie sie bereits am 1. April beschrieben wurde:

E-Sport-Parfüm … nur für kurze Zeit gratis!! Das ist kein Scherz! ZOTAC GAMING bringt das F5 E-Sport-Parfüm auf den Markt. Es sorgt für einen frischen Körpergeruch bei intensiven Spielen, wirkt mentaler Ermüdung entgegen, verbessert die Konzentration und beschleunigt die Reaktionszeit. So sind die Sinne mit der Hardware im Einklang und verschaffen euch den ultimativen Gaming-Vorteil.

Von Koffein und Taurin, typischen Inhaltsstoffen von Energydrinks, ist jedoch nicht mehr die Rede. Auch die ursprünglich beschriebenen Duftnoten, wie Zypresse und Zeder, wurden reduziert. Der neue Duft soll immer noch holzig-aquatisch riechen, mit Bergamotte als Eröffnungsduft und Rosmarin im Abgang.

Ob das am Ende reicht, um euch zu einer besseren KDR zu verhelfen, sei mal so dahingestellt. Vielleicht im Rahmen des Placebo-Effekts.

Falls ihr das jetzt ausprobieren wollt und schon eure Geldbörse gezückt habt, könnt ihr sie gleich wieder wegstecken. In dem Posting ist aktuell noch die Rede von einem Betatest für das Parfüm. Um es in die Hände zu bekommen, müssen Interessierte an einem klassischen Social-Media-Gewinnspiel teilnehmen.

Wer weiß. Wenn das Produkt gefragt ist, steht es vielleicht bald in den Regalen und wird von den Twitch-Streamern eures Vertrauens beworben.