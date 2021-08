gamescom 2021: Was waren eure Higlights?

Noch läuft die gamescom 2021 auf Hochtouren und liefert euch einen Vorgeschmack auf die Spielehighlights der kommenden Monate und Jahre. Doch die großen Shows sind bereits vorüber und damit auch die großen Enthüllungen und Gameplay-Trailer zu bereits bekannten Titeln.

Daher ist es jetzt an der Zeit für uns, um die wohl wichtigste Meinung zu bitten: nämlich eure! Was war euer persönliches Highlight dieser gamescom? Dafür haben wir euch eine kleine Umfrage vorbereitet, die wir natürlich in den kommenden Tagen auswerten werden.

Die gamescom im Überblick

Bei so vielen Aktivitäten, Shows und anderen Events rund um die gamescom 2021 fällt es echt schwer, den Überblick zu behalten. Daher geben wir euch noch mal eine kleine Orientierungshilfe:

Was läuft wann im Livestream? Ihr wollt wissen, welche coolen Show noch auf dem Plan stehen, bis am Sonntagabend die virtuellen Messelichter ausgehen? Dann schaut einfach in unseren Programmplan, der euch bestens über anstehende Highlights im Livestream von gamescom now informiert:

28 12 Mehr zum Thema Unser Live-Programm zur gamescom 2021

Wer war Favorit der Fachjury? Nicht nur ihr dürft eure Highlights bestimmen, auch die Fachjury der gamescom awards hat dieses Jahr wieder ihre Stimme abgegeben und die Preisträger gekürt. Welche das sind, könnt ihr hier nachlesen:

32 2 Mehr zum Thema Die Gewinner der gamescom awards 2021

Und was sagen die alten Hasen zur gamescom? Wir beschäftigen uns natürlich nicht nur im alltäglichen Newsgeschäft mit der gamescom, sondern auch in unserem GameStar-Podcast, den ihr übrigens auch bei iTunes und Spotify findet.

Am Samstag, den 28. August erscheint um 8 Uhr unser gamescom-Spezial mit der Chefredaktion höchstpersönlich. Darin verraten euch Micha, Heiko sowie Rae Grimm von der GamePro und Leya Jankowski von MeinMMO ihre Meinung über die diesjährige Messe - reinhören lohnt sich also garantiert!

Habt ihr an der obigen Umfrage teilgenommen? Ein paar Tage müsst ihr noch bis zur Auswertung abwarten. Aber: Schreibt uns doch schon mal jetzt in die Kommentare, für welches Spiel ihr abgestimmt habt und wieso!