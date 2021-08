gamescom 2021: Alle Ankündigungen und Trailer der Microsoft-Show

Eigentlich fängt die gamescom 2021 ja erst am Mittwoch, den 25. August, so richtig an. Aber Microsoft hat mit der eigenen Show schon mal ordentlich vorgelegt - und darin einige spannende Infos veröffentlicht. Zum Beispiel, dass der Flight Simulator PvP bekommt.

Ihr habt das Event verpasst, weil ihr vorbildlich früh ins Bett gegangen seid? Kein Problem! Wir sammeln alle Ankündigungen und Trailer des Events für euch. Also schnappt euch ein Heißgetränk eurer Wahl und lest euch durch unsere Übersicht, dann seid ihr direkt wieder auf dem neuesten Stand der Dinge.

Das wurde bei Microsoft / Xbox angekündigt

Stray Blade: Neues Action-Rollenspiel

Ein neues Action-RPG aus Deutschland, in dem sich die Spielwelt durch unsere Siege und Niederlagen verändert: Das ist Stray Blade. Der erste Trailer zeigt, wie flüssig die Kämpfe gegen gepanzerte Krieger und haushohe Monster ablaufen sollen. Noch gibt's kein konkretes Releasedatum, aber es soll irgendwann 2022 soweit sein.

Worum genau es in Stray Blade eigentlich geht und wie das mit der beeinflussbaren Spielwelt funktioniert, lest ihr hier:

Forza Horizon 5: Acht Minuten Gameplay

Das Open-World-Rennspiel Forza Horizon 5 sieht atemberaubend schick aus - das beweist auch der neue Trailer von der gamescom: Acht Minuten lang rasen die Rennwagen über Mexikos schönste Strecken. Und für ein bisschen zusätzliche Dramatik dürfen Sandstürme und ein ausbrechender Vulkan natürlich nicht fehlen.

Aber ob hinter der schönen Fassade auch ein gutes Spiel steckt? Unser Experte Dimi gibt in seiner Preview eine ausführliche Einschätzung ab:

Flight Simulator: Flugtaxis, PvP und mehr

Zum Microsoft Flight Simulator gab es gleich mehrere spannende Ankündigungen:

Das World Update 6 hat einen neuen Trailer (siehe oben) und endlich sehen wir auch einige der neuen Sehenswürdigkeiten - darunter Helgoland, den Kölner Dom und Schloss Neuschwanstein. Die Erweiterung fokussiert sich diesmal auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Alle bekannten Infos findet ihr in unserem ausführlichen FAQ:

Im November 2021 halten Flugtaxis Einzug in die Simulation. Die sollen auch schon mal den Weg für Helikopter bereiten, die eines Tages im Spiel auftauchen werden.

Die große Überraschung des Microsoft-Abends: Der Flight Simulator bekommt einen PvP-Modus. Im kompetitiven Multiplayer tretet ihr in Hochgeschwindigkeits-Rennen gegen eure Mitspieler an. Als reales Vorbild dienen die rasanten Events der RARA.

Age of Empires 4: So funktioniert ein Trebuchet

Das Entwicklerteam hinter Age of Empires 4 legt großen Wert darauf, dass die Spieler auch etwas über die reale Weltgeschichte lernen. Deswegen sind im kommenden Strategiespiel Mini-Dokus eingebaut, die wir nach und nach freischalten. Einen Vorgeschmack gibt dieses Video, das uns erklärt, wie genau eigentlich ein Trebuchet funktioniert. Kleiner Überlebenstipp der GameStar-Redaktion: Nennt das Teil niemals Katapult, wenn Fabiano in Hörweite ist.

Mehr über die vielleicht letzte Hoffnung der Echtzeitstrategie erfahrt ihr in unserer Riesen-Preview:

Dying Light 2: Neues Gameplay

Endlich gibt es ein neues Lebenszeichen von Dying Light 2: Stay Human. Der Zombie-Shooter meldet sich mit einem actiongeladenen Gameplay-Video zurück, das Kampfsystem und Parkour-Runs à la Mirror's Edge vorstellt. Sogar einen Greifhaken dürfen wir benutzen, um die hungrigen Horden zu überlisten.

Alles zum geplanten Release, der Open World und dem Koop-Modus von Dying Light 2 lest ihr hier:

Wasteland 3: Finaler DLC enthüllt

Am 5. Oktober 2021 erscheint die finale Erweiterung für das Rollenspiel Wasteland 3: Der DLC nennt sich »Cult of the Holy Detonation« und dreht sich um eine rätselhafte Zeitanomalie - und natürlich um eine heilige Nuklearexplosion. Hat da jemand Megaton gesagt? Bei Steam und GOG kostet der DLC 7 Euro.

Falls ihr Wasteland 3 bisher verpasst habt, dann kommt im Oktober die perfekte Gelegenheit, es nachzuholen: Dann erscheint nämlich die Colorado Collection mit allen DLCs. Im Test hat uns Wasteland 3 mit seinen spannenden Entscheidungen, abgefahrenen Charakteren und düsteren Endzeit-Stimmung überzeugt:

Sea of Thieves: Kooperation mit Borderlands

Erst kürzlich startete ein Crossover mit Fluch der Karibik, jetzt bekommt Sea of Thieves Verstärkung direkt aus Borderlands. Die Besatzung der Mayhem ist genauso schrill und durchgeknallt, wie ihr es von Piraten aus Pandora erwarten würdet. Und ihr könnt euch das Schiff-Set im Spiel verdienen, indem ihr am Event »Making Mayhem« teilnehmt, das bis zum 7. September 2021 läuft.

State of Decay 2: Zurück zum Ursprung

State of Decay 2 kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Im Homecoming-Update besucht ihr das originale Trumbull Valley, in dem ihr die Zombie-Apokalypse im ersten Spiel erlebt habt. Dort begegnen euch alte Bekannte und neue Verbündete und natürlich erwartet euch eine neue, brandgefährliche Bedrohung. Sechs neue Basen und spezielle Waffen sowie Outfits wollen ebenfalls entdeckt werden.

Die Remaster-Version der Map aus dem ersten State of Decay erscheint am 1. September 2021. Besitzer der Juggernaut-Edition erhalten das Update kostenlos - es steckt allerdings auch im Xbox Game Pass für PC.

The Gunk: Erstes Gameplay

Zum ersten Mal gibt es Spielszenen aus dem Action-Adventure The Gunk zu sehen: Im gamescom-Trailer stecken fremde Planeten, Dungeons voller Rätsel und knallige Kämpfe. Wir schlagen uns als Schrottsammlerin durch und treten dem Schleimwesen Gunk entgegen.

Hinter dem Spiel steht das Entwicklerteam der Steamworld-Reihe, die Genre-Fans bestens bekannt sein dürfte. Im neuen Projekt geht es aber mehr in Richtung Sci-Fi. The Gunk erscheint im Dezember 2021 exklusiv für Xbox und PC und landet direkt zum Release auch im Game Pass.

Crusader Kings 3 bald auf Konsolen

Paradox portiert das Strategiespiel Crusader Kings 3 für Xbox und PlayStation - ihr könnt eure Herrscher, Höflinge und Reiche also schon bald mit dem Controller manipulieren, um zum mächtigsten aller Könige aufzusteigen. Ein genauer Release der Konsolenversion wurde noch nicht bekannt gegeben.

Into the Pit: Neuer Magie-Shooter angekündigt

Ein rasanter Mix aus Roguelite und Retro-Shooter, aber mit magischem Twist - Into the Pit wurde bei der Microsoft-Show mit einem ersten Gameplay-Trailer angekündigt. Ihr müsst ein Dorf vor dämonischen Mächten beschützen, indem ihr sie mit euren Zaubern wegballert.

Humble tritt Game Pass bei

Bald landen noch mehr Indie-Spiele direkt zum Release im Xbox Game Pass. Die Zusammenarbeit von Humble Games und Microsoft wurde bei der gamescom verkündet. Auch PC-Abonnenten erhalten Zugriff auf einige der neuen Spiele, eine Liste findet ihr hier im Xbox-Blog.

