Die gamescom 2023 bringt Debatt(l)e Royale zurück: Ihr fragt, die Politik antwortet

Beim gamescom congress kommen Expertinnen und Experten aus der Spielebranche zu Wort, es gibt Vorträge, Debatten und mehr.

Die gamescom 2023 rückt näher – ja, es ist wirklich schon so weit. Vom 23. bis 27. August steigt Deutschlands größte Gaming-Messe und das Programm verspricht viel Abwechslung. Auch das Debatt(l)e Royale ist wieder am Start: In dieser Diskussionsrunde löchern Zuschauer Gäste aus der Politik mit Fragen rund ums Thema Videospiele.

Alle wichtigen Infos zum Debatt(l)e Royale

Wann findet das Debatt(l)e Royale statt? Am Donnerstag, 24. August 2023, ab 17:00 Uhr.

Wo kann ich das anschauen? Die Talkrunde wird live auf der offiziellen gamescom-Website übertragen.

Welche Gäste sind dabei? 2023 stellen sich vier Persönlichkeiten aus dem politischen Spektrum der Debatte.

Franziska Giffey (SPD)

Nathanael Liminski (CDU)

Emily Büning (Bündnis 90/Die Grünen)

Bijan Djir-Sarai (FDP)

Moderiert wird von zwei bekannten deutschen Influencern: Kim »Freiraumreh« Adam und Maxim Markow.

Um was geht’s genau? Die Ampel-Koalition wollte die Spielförderung Deutschlands verbessern und es Entwicklern leichter machen, Projekte zu entwickeln. Doch die finanzielle Unterstützung wurde kürzlich ausgesetzt, die Zukunft ist fraglich. Mehr dazu erfahrt ihr auch hier bei DevPlay:

PLUS 28:04 DevPlay: Keine Spieleförderung mehr in Deutschland?

Außerdem geht es sicherlich um Esport in Deutschland, die neuen Möglichkeiten und Risiken durch KI-Technologien und so weiter.

Was muss ich sonst zur gamescom 2023 wissen? Wir haben für euch die wichtigsten Infos zusammengetragen, etwa welche Entwickler bei der Opening Night Live mit Geoff Keighley dabei sind und welche Indie-Spiele ihr bei der Indie Arena Booth findet.

Wie sieht's aus? Freut ihr euch auf die gamescom 2023? Nehmt ihr vielleicht sogar persönlich dran teil oder bleibt ihr lieber daheim und verfolgt die Party gemütlich vor dem Bildschirm? Interessiert ihr euch für das Debatt(l)e Royale oder schaltet ihr nur zum Livestream voller Reveals ein, wenn die Opening Night Live steigt?