Indie-Bereich der gamescom 2024 startet eigene App, in der ihr sogar Steam-Keys gewinnen könnt

Die offizielle App der Indie Arena ist ideal für alle, die auf der Messe vor allem die kleineren Spiele entdecken möchten. (Originalbild: Pixabay | JESHOOTS-com)

Die gamescom 2024 steht vor der Tür und so langsam steigt bei uns das Messefieber - bei euch auch? Traditionell wird es in den Messehallen nicht nur die großen Blockbuster der nahen Zukunft zu sehen geben, sondern auch allerlei Kleinodien und potenzielle Überraschungshits in der Indie Arena Booth.

Über 160 Indie-Spiele werden dieses Jahr präsentiert, verteilt auf über 1.500 Quadratmeter. Eine Übersicht über die ausgestellten Spiele findet ihr hier. Uff, wie soll ich denn da den Überblick behalten? fragt ihr euch jetzt? Prima, dann haben wir direkt die Antwort parat.

Offizielle gamescom-App lockt mit Steam-Keys

Die Indie Arena Booth -App bietet euch ein praktisches Ausstellerverzeichnis, um möglichst schnell zu eurem Wunschtitel zu gelangen. Aber sie ist auch ein waschechtes Multiplayer-Spiel mitsamt der Möglichkeit, einen eigenen Avatar zu erstellen.

So funktioniert's: Ihr legt euer digitales Alter Ego für die gamescom an und schlendert anschließend durch die Indie Arena Booth. Dort gibt es über 100 versteckte Sticker zu finden, die ihr scannen könnt, um im Level aufzusteigen, neue Skins freizuschalten und Preise einzusacken.

2024 lohnt sich das ausgiebige Erkunden der Indie Arena Booth mehr denn je. Dutzende Sticker wollen gefunden werden! (Bildquelle: Super Crowd Entertainment GmbH)

Moment, Preise? Ja, richtig gelesen. Als Hauptpreis winkt die exklusive Indie Arena Booth Vinyl, also eine Schallplatte mit 16 Musikstücken aus der Welt des Gamings. Außerdem werdet ihr auch die Möglichkeit haben, Steam-Keys zu gewinnen - für welche Spiele genau, wird noch nicht verraten.

Wann geht's los? Pünktlich zur Messewoche, also ab dem 19. August 2024, soll die App zur Verfügung stehen. Ihr könnt sie also bequem während eurer Anreise zur gamescom in den App Stores von Google und Apple herunterladen.

Volles Programm auf der gamescom 2024

Wir haben uns ebenfalls ein Mammutprogramm zur gamescom 2024 auferlegt, um euch eine tolle Zeit rund um unser liebstes Hobby zu bescheren. Alle Infos zu unserem prallgefüllten gamescom 2024 Lineup findet ihr auf der großen Übersichtsseite:

Auch auf Twitch brennt die Hütte: Ein Blick auf unseren Kalender verrät euch zudem, was wann und mit wem auf unserem Twitch-Kanal läuft (am besten schaltet ihr einfach nie ab!):

Werdet ihr der gamescom 2024 einen Besuch abstatten? Freut ihr euch schon auf tolle Spiele, volle Gänge, das gemeinsame Schwitzen und den intensiven Körperkontakt, kurz: auf alles, was einfach zur Messe dazugehört? Oder verfolgt ihr das Geschehen lieber aus der Ferne und schaltet zu unserer Twitch-Berichterstattung ein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!