The Witcher, Fallout oder Watch Dogs? Auch 2021 präsentieren wir euch wieder ein großes GameStar-Ranking und diesmal geht es passenderweise um die größten Spiele überhaupt. Denn wir werfen einen Blick auf die 100 besten Open-World-Spiele aller Zeiten!

Mehrere Wochen lang haben wir intern gefachsimpelt, leidenschaftlich diskutiert und Umfrage-Ergebnisse ausgewertet. Nicht nur, um zu entscheiden, welche Spiele in der großen Rangliste ganz oben auftauchen werden. Auch die Frage danach, was jetzt alles unter Open World fällt (und was nicht) wurde hitzig debattiert. Und wie gewohnt laden wir euch ab morgen ein, euch selbst an der Diskussion zu beteiligen.

Die Top 100 Open-World-Spiele: Alle Details

Wann geht es los? Das Ranking startet am 24. März 2021 um 12 Uhr. Wir werden aber wie bisher nicht sofort alle Platzierungen enthüllen. Stattdessen arbeiten wir uns Schritt für Schritt nach vorne durch.

Das Ranking startet am 24. März 2021 um 12 Uhr. Wir werden aber wie bisher nicht sofort alle Platzierungen enthüllen. Stattdessen arbeiten wir uns Schritt für Schritt nach vorne durch. Wie läuft das Ranking ab? Jeden Tag veröffentlichen wir zehn neue Plätze, angefangen bei 100 bis 91. Wenn wir die Top 10 erreichen, werden täglich jeweils zwei Plätze offenbart. Bis schließlich am 6. April das beste Open-World-Spiel aller Zeiten gekürt wird.

Jeden Tag veröffentlichen wir zehn neue Plätze, angefangen bei 100 bis 91. Wenn wir die Top 10 erreichen, werden täglich jeweils zwei Plätze offenbart. Bis schließlich am 6. April das beste Open-World-Spiel aller Zeiten gekürt wird. Wer bestimmt den Gewinner? Objektive Bestenlisten gibt es nicht. Deshalb ganz wichtig: Unser Ranking ist ein GameStar-Ranking und bildet als solches die persönliche Meinung unserer Redakteure ab. Es ist das Ergebnis intensiver Diskussionen und Abstimmungen im Team.

Objektive Bestenlisten gibt es nicht. Deshalb ganz wichtig: Unser Ranking ist ein GameStar-Ranking und bildet als solches die persönliche Meinung unserer Redakteure ab. Es ist das Ergebnis intensiver Diskussionen und Abstimmungen im Team. Warum das Ganze? Vor allem wollen wir damit unsere Passion für einige der besten Spiele aller Zeiten ausdrücken und mit euch ins Gespräch kommen! Deshalb schreibt jeweils ein Redakteur in persönlichen Texten darüber, warum dieses Spiel einen Platz in den 100 besten Open-World-Games verdient hat.

Was in den Themenwochen noch passiert: Parallel zu den 100 besten Spielen, werden wir in den nächsten zwei Wochen weitere Artikel und Videos rund um Open Worlds veröffentlichen. Nutzer von GameStar Plus können sich etwa wieder auf 10 Videorückblicke freuen, in denen wir in Erinnerungen schwelgen und darüber plaudern, was jedes Spiel in den Top 10 genau auszeichnet!

Im großen Ranking geht es in erster Linie natürlich um Titel, die schon erschienen sind. Wir haben allerdings auch ein Video für euch, in dem wir über vielversprechende offene Spielwelten quatschen, die 2021 noch erscheinen:

Noch mehr Hitlisten

Die 100 besten Open Worlds sind bereits unser viertes Großprojekt. In den vergangenen Jahren haben wir bereits mehrere Rankings aufgestellt und bieten euch damit umfangreiche Nachschlagewerke, für einige eurer liebsten Genres.

Jetzt seid ihr dran. Was glaubt ihr, welche Open-World-Spiele schaffen es nach ganz oben? Schreibt uns eure persönlichen Favoriten in die Kommentare und diskutiert schon mal ein wenig - aber wahrt dabei die Form!