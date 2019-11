»Die 250 besten PC-Spiele aller Zeiten« das GameStar Sonderheft jetzt im Vorverkauf

250 Spiele. 250 Geschichten.

Jugendsünden, Einstiegsdrogen, Meisterwerke: Im Laufe jeder Spielerkarriere gibt es Spiele, die man nie vergisst. Weil sie zum Beispiel der Erstkontakt mit völlig neuen Welten waren. Weil wir damals zum Nachbarn rübergeschlichen sind, der diesen neuen Shooter hatte, den unsere Eltern nie erlaubt hätten. Spiele, auf die wir ewig gewartet haben, für die wir eisern sparen oder gar einen exorbitant teuren Rechner kaufen mussten (danke, Chris!).

In unserer Redaktion hat jeder solche Geschichten erlebt. Plus Storys aus der Branche: Der Weg von der ersten Ankündigung bis zur Testversion, Blicke hinter die Entwicklungskulissen, wilde Gerüchte und harte Fakten - was man halt so anstellt in diesem aufregenden Job.

Diese Spiele und Geschichten erlebt ihr unserem Sonderheft. Denn hier findet ihr nicht einfach die besten 250 PC-Spiele nach Wertungen sortiert, sondern handverlesene Spiele, die uns begeistert, gefesselt, nachdenklich gemacht haben. Bei der Wahl hatte jedes Redaktionsmitglied die gleiche Stimme, vom gestandenen Chefred bis zum jung-dynamischen Trainee - darum werdet ihr auf viele Überraschungen stoßen, auf Geheimtipps und Nischentitel.

Falls euch das bekannt vorkommt, liegt ihr goldrichtig. Dieses Sonderheft basiert natürlich auf unserer großen, legendären Liste der 250 besten PC-Spiele. Wir haben jedoch die Texte noch mal gründlich überarbeitet, hübsch aufbereitet und mit zusätzlichen Artikeln zur PC-Geschichte angereichert. Ideal zum Schmökern oder als sogenanntes "coffee table"-Magazin.

Hier eine Themenauswahl aus dem 148-Seiten-Sonderheft:

Die 250 Favoriten der Redaktion: Diese Hits müsst ihr gespielt haben!

So bekommt ihr die Klassiker: runterladen und sofort loslegen - Diablo, Warcraft, Monkey Island & Co.

Der Siegeszug des PCs: vom Großrechner im Einfamilienhausformat zum modernen PC-Geschoss

Albtraumjob Spieletester: die gruseligsten Gurkenspiele der GameStar-Geschichte

