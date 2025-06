Gaming-Zimmer eines Steam-Users brennt komplett ab, nur ein einziger Schatz überlebt die Flammen

Durch einen Kurzschluss brannte die Wohnung eines Spielers komplett ab (Bild: Positive_Welder_8501 / Reddit)

Was wie ein Albtraum für jeden von euch klingt, wurde für Reddit-User Positive_Welder_8501 bittere Realität: Mitten in der Nacht brennt sein Gaming-Zimmer – und gleich die ganze Wohnung – komplett ab.

Doch während Monitore, PC und Möbel unwiederbringlich im Feuer verloren gehen, bleibt ein einziger Schatz wie durch ein Wunder erhalten: sein Steam Deck, sicher verwahrt in der Transporttasche.

So kam es zum Brand

Die Geschichte beginnt mit einem nächtlichen Anruf, der alles verändert: Positive_Welder_8501 berichtet, dass ein Kurzschluss direkt im Hauptsicherungskasten den Brand ausgelöst hat – nicht etwa ein defektes Gerät oder eine Mehrfachsteckdose, sondern ein grundlegendes Problem in der Elektrik.

Besonders bitter: In seiner Region ist eine Hausratversicherung eher unüblich, sodass der materielle Schaden von rund 7.000 bis 8.000 Euro komplett selbst getragen werden muss.

Doch so schlimm der Verlust auch ist: Niemand wurde verletzt. Der User selbst war in jener Nacht glücklicherweise nicht zu Hause – und betont immer wieder, wie dankbar er dafür ist:

Ich bin einfach froh, dass ich in dieser Nacht nicht dort geschlafen habe. Die Sachen kann ich mit der Zeit wieder kaufen!

Doch in der Katastrophe gibt es einen Lichtblick: Das Steam Deck, das in seiner Originaltasche aufbewahrt wurde, übersteht das Feuer nahezu unbeschadet. Zwar ist die Hülle nach dem Brand stinkig und verdammt klebrig , doch nach einer gründlichen Reinigung ist sie wieder wie neu, wie ihr hier seht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Community feiert das kleine Wunder – und zieht sogar Vergleiche zum legendären Game Boy, der im Golfkrieg einen Bombenangriff überstand.

Die Anteilnahme ist groß: Viele teilen eigene Erfahrungen mit Hausbränden, geben Ratschläge oder bieten sogar an, dem Betroffenen Hardware zu schenken – etwa einen kaum genutzten Steam Controller. Doch Positive_Welder_8501 bleibt bescheiden:

Vielen Dank für deine Freundlichkeit, ich will wirklich nicht, dass mir Leute ihre Sachen schenken! Ich brauche sie nicht und kann sie mir mit der Zeit wieder kaufen! Ich wünsche dir alles Gute!

1:41 Microsoft macht dem Steam Deck Konkurrenz - und das mit gleich zwei Handheld-Konsolen

Autoplay

Auch technische Tipps gibt es zuhauf: Besonders der Hinweis, dass Ruß und Rauchschäden in Elektronik langfristig zu Problemen führen können, wird mehrfach diskutiert. So schreibt GreenCyborgNinjaDude:

Mein Haus ist kürzlich abgebrannt und mir wurde gesagt, dass der durch den Rauch entstandene Ruß tief in die Elektronik eindringen und die Schaltkreise angreifen und zerstören kann. Da das Gerät in einem Gehäuse war, sollte es wahrscheinlich in Ordnung sein, aber wenn du in den nächsten Monaten Probleme hast oder eine Möglichkeit hast, das Innere des Geräts leicht zu überprüfen, würde es nicht schaden, dies zu tun. Viel Glück beim Aufräumen, mein Freund.

Auch andere User raten: Wer nach einem Brand Geräte retten will, sollte sie möglichst schnell reinigen – idealerweise mit Isopropanol und viel Geduld. Denn Ruß kann feine Kurzschlüsse verursachen, die erst Monate später zu Ausfällen führen.

Damit endet diese ungewöhnliche Geschichte rund um ein Steam Deck, das sogar einen Wohnungsbrand überstanden hat. Ein Vorfall, der euch vor allem eines zeigt: Technik kann manchmal überraschend robust sein – aber es lohnt sich trotzdem, regelmäßig Elektrik und Geräte zu kontrollieren.

Denn am Ende will niemand von euch mitten in der Nacht von einem brennenden Gaming-Zimmer geweckt werden, egal wie widerstandsfähig die Hardware auch sein mag.