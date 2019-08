Gold-Status erreicht: Dem Release von Gears 5 steht nix mehr im Weg

Auf Twitter und der offiziellen Xbox-Webseite hat der Entwickler The Coalition den Goldstatus von Gears 5 bekannt gegeben. Das bedeutet, dass die Entwicklung des Shooters abgeschlossen ist. Damit kann die Produktion der Retail-Versionen beginnen. Dem geplanten Release am 10. September sollte damit nichts mehr im Weg stehen.

Neben der Gold-Meldung hat das Team zudem eine vollständige Liste aller Achievements veröffentlicht. Vor Spoilern müsst ihr keine Angst haben. Über die Story geben die Errungenschaften keinerlei Auskunft. Die Liste unterteilt sich in fünf verschiedene Abschnitte: Die Kampagne, Escape- und Map-Builder-Modus, Horden-Modus, Versus-Modus und Fortschritt.

We are proud to announce that #Gears5 has gone gold!



From all of us at The Coalition, we couldn't be more excited to share this game with you in just 4 week's time.



Head to @XboxWire for more including the reveal of our Gears 5 achievements: https://t.co/cu5obpzs6X pic.twitter.com/H7mWx7TFLA