Chefentwickler von Gears of War wechselt zu Blizzard & macht Diablo

Der Chefentwickler des Studios The Coalition Rod Fergusson lässt Gears of War hinter sich, um unter Blizzard an der Diablo-Marko zu arbeiten. Dies gab Fergusson persönlich auf Twitter bekannt, nachdem er vor über 15 Jahren begann, an der Gears-Reihe mitzuwirken.

Im März 2020 wechselt Fergusson nun zu Blizzard - höchstwahrscheinlich um die Entwicklung von Diablo 4 zu verantworten. Am 28. April erscheint deshalb mit Gears Tactics das letzte Videospiel des Gears-of-War-Franchises, an dem der Chefentwickler von The Coalition beteiligt ist.

Fergusson begann 2005 an den Gears-of-War-Spielen zu arbeiten, mit einer kleinen Ausnahme in den Jahren 2012 und 2013: Kurzzeitig wechselte Fergusson zu Irrational Games, kehrte aber zu The Coalition zurück, nachdem Microsoft 2014 die Gears-Rechte von Epic Games übernahm.

I began working on Gears of War over 15 years ago and since then, it has been the joy of my life. But now it’s time for a new adventure. I leave Gears in the great hands of The Coalition and can’t wait for everyone to play Gears Tactics on April 28. pic.twitter.com/Az5w0B631i — Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ — Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020

Bei Fergussons Wechsel von The Coalition zu Blizzard handelt es sich nicht um die einzige große Veränderung in der Videospiel-Branche diese Woche: Erst vor wenigen Tagen gaben Rockstar Games und Take-Two Entertainment bekannt, dass sich Studio-Mitbegründer Dan Houser von dem GTA- und Red-Dead-Redemption-Entwickler verabschiedet.

Der nächste Teil der Diablo-Reihe - Diablo 4 - wurde von Blizzard am 01. November 2019 auf der Blizzcon angekündigt. Einen Release-Termin hat das Action-Rollenspiel noch nicht, aktuell hat Blizzard mit dem desaströsen Launch von Warcraft 3: Reforged und dem Unmut seiner Fans zu kämpfen.

Zuletzt entschuldigte sich das Studio bei den Spielern und versprach »Verbesserungen«, nachdem Reforged auf Metacritic den niedrigsten Userscore aller Zeiten für ein PC-Spiel erhielt. In unserem Test zu Warcraft 3 gehen wir auf die Probleme des Blizzards-Titel ein, während wir in dem folgendem Video darüber diskutieren, wie es zu der Kontroverse um Reforged kommen konnte: