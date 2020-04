Gerade zu Zeiten von Coronavirus und Selbst-Isolation sind kostenlose PC-Spiele natürlich äußerst willkommen. Umso erfreulicher, dass nun Gears 5 in eine Free Week auf Steam startet.

Von wann bis wann ist Gears 5 kostenlos? Die Gratis-Woche auf Steam startet am Montag, den 6. April um 19 Uhr deutscher Zeit und läuft anschließend genau sieben Tage lang. Schluss ist also am nächsten Montag, den 13. April, ebenfalls um 19 Uhr deutscher Zeit.

Wo gibt's den Download? Um die Gratis-Aktion zu nutzen, müsst ihr einfach nur die Steam-Produktseite von Gears 5 besuchen. Dort findet ihr dann einen dicken, hellblauen Balken, der euch zum kostenlosen Download führt.

Lohnt sich das wirklich? Ja! Und nun klären wir noch ganz schnell für euch mit drei unschlagbaren Argumenten, warum ihr diese Free Week unbedingt ausnutzen solltet.

1. Gears 5 hat bei uns im Test eine Wertung von 88

Um es einfach auszudrücken: Das Ding ist ein klasse Spiel! Wir haben Gears of War 5 in unserem GameStar-Test eine Top-Wertung von 88 gegeben und die hat sich der Deckungs-Shooter redlichst verdient. Denn er bietet ein brachial-wuchtiges Shooter-Gefühl, wie es kaum ein anderer Genre-Vertreter hinbekommt.

Außerdem liefert Gears 5 eine Story, die glatt aus einem Hollywood-Blockbuster stammen könnte, eine fantastische Grafik, herrlich widerliche Gegner, optionale Open-World-Elemente, und, und, und. Kurzum: Falls ihr es noch nicht gespielt habt, solltet ihr das unbedingt nachholen!

2. Gears 5 gehört zu den besten Koop-Spielen für PC

Gerade wenn ihr in der Selbst-Isolation etwas braucht, um wenigstens über das Internet mit euren Freunden abzuhängen, bietet sich Gears 5 perfekt an. Denn es liefert einige Koop-Möglichkeiten, dank denen ihr auch in der Gruppe zocken könnt.

Unter anderem lässt sich die komplette Kampagne zu zweit durchzocken, außerdem gibt's noch Extra-Koop-Modi wie Horde und Escape. Dadurch hat sich Gears 5 auch einen Platz in unserer Top-Liste mit den besten Online-Koop-Spielen für den PC verdient.

3. Die Kampagne habt ihr locker in einer Woche durch

Die Hauptstory von Gears 5 lässt sich nicht nur im Koop, sondern auch in relativ kurzer Zeit durchspielen. Ihr braucht knapp 12 Stunden, um den Abspann zu erreichen und das sollte sich in den sieben Tagen, die das Spiel gratis spielbar ist, doch relativ leicht erledigen lassen.

Ihr habt also nicht nur die Chance, das Spiel kurz anzudaddeln, sondern ihr könnt die Free Week nutzen, um das komplette Abenteuer abzuschließen - und das für 0 Euro, wenn das Spiel normalerweise 70 kostet.

Falls ihr einen Xbox Game Pass besitzt, seid ihr übrigens gar nicht auf die Gratis-Aktion angewiesen. Denn mit dem Abo könnt ihr Gears 5 sowieso wann immer ihr wollt zocken.