Seit Jahren schon ist eine Verfilmung der Videospielereihe Gears of War geplant, doch die Produktion von Microsoft und Universal stockt. Zuletzt kam der xXx 3-Autor F. Scott Frazier vor einigen Monaten an Bord, um ein neues Drehbuch zu schreiben, seitdem wurde es wieder ruhig.

Das hält die Fans jedoch kaum davon ab, erneut den Wrestler und Actionstar Dave Bautista für die Hauptrolle als Marcus Fenix ins Spiel zu bringen.

Der Drax-Darsteller aus Guardians of the Galaxy ist selbst ein großer Fan des Third-Person-Shooters und hatte sich schon vor gut einem Jahr für die Hauptrolle des Marcus Fenix ausgesprochen. Zugegeben: rein optisch ist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Held unschwer erkennbar. Doch bislang fand sein Werben in Hollywood kein Gehör.

Dabei habe er schon »so ziemlich alles« versucht, bestätigt Bautista jüngst (per Twitter) gegenüber einem User und hofft weiterhin, dass er irgendwann zum Zuge kommt - und die Fans hätten sicherlich nichts dagegen.

They’re listening. And they could give AF! ?.. but thank you for the support. Believe me when I say I’ve tried everything to make this happen. https://t.co/8THxKLkbdV — Dave Bautista (@DaveBautista) July 23, 2019

"I've been pursuing Gears of War for YEARS now... Marcus Fenix is absolutely a dream role." pic.twitter.com/p9iSLA9TcD — GameSpot (@GameSpot) June 5, 2018

Kinofilm mit eigener Geschichte geplant

Gears of War-Mitschöpfer Rod Fergusson hat Ende 2018 noch einmal seine Idee für den Film bestätigt, der zwar auf den Spielen basiert, gleichzeitig aber »neue Wege in einer fremden Welt« beschreiten soll. Demnach erzählt der Kinofilm seine eigene Story mit bekannten Elementen aus den Spielen.

Währenddessen ist für diesen Herbst ein neues Spiel angekündigt: Gears of War 5 - kurz Gears 5 - setzt die Story von Gears of War 4 fort und ist für den 10. September 2019 für die Xbox One und den PC vorgesehen.

