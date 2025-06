»Ruhe in Frieden, Chance« - Für Fans von The Boys sind Neuigkeiten zu Gen V Staffel 2 nicht nur ein Grund zur Freude

Chance Perdomo kam am 29. März 2024 mit 27 Jahren bei einem Motorradunfall ums Leben. Bildquelle: Amazon Studios

Während Staffel 5 von The Boys noch bis 2026 auf sich warten lässt, geht es am 17. September 2025 mit Staffel 2 von Gen V weiter. Amazon hat nicht nur offiziell den Release-Termin verkündet, sondern auch einen ersten Trailer zu den neuen Folgen veröffentlicht.

Wie Gen V in Staffel 2 mit Chance Perdomos Tod umgeht

Doch für Fans des Spin-Offs zu The Boys werden die eigentlich guten Nachrichten natürlich von einem tragischen Vorfall überschattet: Im März 2024 starb der damals 27-jährige Hauptdarsteller Chance Perdomo nämlich bei einem Motorradunfall. In Gen V verkörperte er Andre Anderson.

Für Staffel 2 von Gen V wurde die Rolle nicht neu besetzt. Stattdessen gaben die Verantwortlichen der Amazon-Serie bekannt, dass man die Geschichte der kommenden Season so überarbeitet, dass die Abwesenheit von Andre direkt adressiert wird. Wie genau der Tod des Schauspielers in die Stroy eingewoben wird, ist noch unklar.

Der erste Trailer zu Staffel 2 weckt zumindest schon mal den Eindruck, als würde Andres Vater Polarity (Sean Patrick Thomas) nun eine größere Rolle spielen. Eine endgültige Antwort dürften dann aber erst am dem 17. September 2025 bekommen.

2:08 Gen V: Der erste Trailer zu Staffel 2 bringt gleich zwei alte Bekannte aus The Boys zurück

Fans von Gen V zollen Chance Perdomo Tribut

Derweil ist Chance Perdomos tragischer Tod weiter ein großes Thema in der The-Boys-Community. Alleine schon unter dem offiziellen Trailer auf YouTube finden sich dutzende Mitleidsbekundungen, mit denen Fans ihrer Trauer Ausdruck verleihen.

Hier ein paar prominente Beispiele, nachdem wir die üblichen Spam-Bots ausgesiebt haben:

Ruhe in Frieden, Chance … Ich werde die Ausstrahlung dieses Kerls wirklich vermissen. - OrionInSpace

- OrionInSpace Ich bin froh, dass sie den Tod von Chance adressieren und daraus einen eigenen Story-Strang machen. Möge er in Frieden ruhen. - MonkeyboyST1

- MonkeyboyST1 Es ist wirklich tragisch, wie jeder nur beim Hinschauen feststellen kann, wie sehr Andre fehlt. Ruhe in Frieden, Chance - ich hoffe, du bist jetzt an einem besseren Ort . - 999jussumguy

. - 999jussumguy Chance Perdomo hatte auch außerhalb von Gen V so viel Potenzial. Ruhe in Frieden, Mann, wir vermissen dich zutiefst. - dami3n365

Eine ganze Palette vergleichbarer Kommentare schlägt in dieselbe Kerbe. Chance Perdomo war natürlich nicht nur für seine Rolle in Gen V bekannt, davor war er zum Beispiel auch in der Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina zu sehen.

Staffel 2 von Gen V startet am 17. September 2025 bei Amazon Prime Video. Los geht’s mit gleich drei Folgen auf einen Schlag, der Rest der insgesamt acht Episoden folgt dann jeweils im Wochentakt. Ob Gen V eine dritte Season bekommt, ist aktuell nicht bekannt.

Fest steht aber zumindest schon einmal: Selbst nach dem Ende der Mutter-Serie in 2026 will Amazon noch mehr aus dem Universum von The Boys rausholen.