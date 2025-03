The Boys: Wie steht es eigentlich um Staffel 2 von Gen V? Der Serien-Chef liefert ein überfälliges Update

Der Release-Termin von Gen V: Staffel 2 ist noch nicht bekannt, das soll sich aber bald ändern. Bildquelle: Amazon Studios

Während Staffel 5 von The Boys noch bis nächstes Jahr auf sich warten lässt, geht es 2025 mit Gen V weiter. Doch so richtig viel haben wir von der zweiten Season der Spin-off-Serie bisher nicht gesehen oder gehört. Das soll sich aber bald ändern.

Das ist der aktuelle Stand des The-Boys-Universums

Eric Kripke - seines Zeichens Serien-Chef von The Boys - hat bei X (ehemals Twitter) ein Update zu Staffel 2 von Gen V geliefert. Nicht nur das: Auf das große Finale der Mutter-Serie und das offiziell angekündigte Prequel Vought Rising geht er ebenfalls ein.

Hier bekommt ihr einen kompakten Überblick:

Gen V: Laut Kripke wurden die Folgen bereits zusammengeschnitten, gerade sitzt man an der musikalischen Untermalung und den Effekten. Der erste Trailer befindet sich aktuell ebenfalls in Arbeit und der Release-Termin für Staffel 2 wird bald enthüllt.

Die Hälfte von Staffel 5 ist bereits abgedreht - mehr Infos gibt es im Moment nicht. Für den Release zielt man auf das großzügige Zeitfenster 2026 ab. Vought Rising: Dinge gehen voran , während die Autoren mit den Drehbüchern beschäftigt sind und neue Superhelden-Anzüge entworfen werden.

1:58 The Boys und Gen V zeigen im offiziellen Video, wie sich die beiden Amazon-Serien überschneiden

Autoplay

Das ist also der aktuelle Stand des Universums von The Boys. Während mit Staffel 5 der Haupt-Serie offiziell Schluss ist, hält Amazon wenig überraschend an der Marke fest. Immerhin handelt es sich bei The Boys um eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen des Streaming-Anbieters.

Während also auch Gen V möglicherweise nach Staffel 2 fortgesetzt wird, arbeitet man bereits fleißig an neuen Spin-offs, zu denen auch Vought Rising zählt. Das Prequel spielt sich im New York der 50er-Jahre ab und dreht sich primär um Soldier Boy (Jensen Ackles) und Stormfront (Aya Cash).

Worum genau es in Staffel 2 von Gen V gehen wird, bleibt derweil abzuwarten. Die Handlung der Geschichte um Marie (Jaz Sinclair), Emma (Lizze Broadway), Jordan (Derek Luh, London Thor) und Co. geht Hand in Hand mit der von The Boys. Zu Überschneidungen inklusive Gastauftritten in beide Richtungen kam es ja bereits.

Übrigens wird nach The Boys ein weiteres Werk des Comic-Autors Garth Ennis verfilmt: Crossed. Seid jedoch gewarnt: Diese ultrabrutale Postapokalypse-Geschichte ist wirklich nichts für schwache Nerven! Dafür wurde erst vor Kurzem der perfekte Regisseur gefunden.

Mehr dazu und ebenso zur Zukunft von The Boys könnt ihr unter den Links oben nachlesen.