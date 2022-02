Geometry Dash: Warum Zehntausende den Hardcore-Plattformer feiern

Ein gutes Gefühl für Rhythmus und verdammt viel Frusttoleranz brauchen Spieler, die in Geometry Dash erfolgreich sein wollen. Der Plattformer gehört wegen seinem bockschweren Leveldesign und vielen kreativen Ideen seit Jahren zur Meme-Kultur im Internet.

Und auf Steam wächst das Spiel stetig: In den letzten Jahren seit dem Release 2014 wuchsen die durchschnittlichen Zahlen gleichzeitig aktiver Spieler von gerade einmal 200 auf heute fast 7.500 im Schnitt. Der bisherige Höchstwert liegt bei 15.000 (via Steamcharts.com).

Und Spieler feiern Geometry Dash: In den Steam-Bewertungen erreicht das Spiel sehr positive 93 Prozent. Fast 160.000 Rezensenten geben wohlwollende Reviews ab. Was das für ein Plattformer ist und warum Zehntausende ihn feiern, das besprechen wir hier.

Wie funktioniert das Spiel?

Das Spielprinzip von Geometry Dash ist simpel: Zum Takt eines Soundtracks müsst ihr eure Spielfigur durch einfaches Tastendrücken durch einen Parcours aus Hindernissen navigieren. Folgt ihr dem Takt perfekt, hüpft die Figur treffsicher durch die Level. Kommt ihr aus dem Rhythmus, zerschellt sie an einer der zahlreichen Fallen. Und dann müsst ihr von vorne beginnen.

Je nach Level wechselt eure Figur auch mal ihre Form, wird zum Beispiel zu einem Raumschiff, das durch Räume voller Gefahren fliegt. Hier ist Umdenken angesagt, bis die Figur wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt. Geschick, Konzentration und Taktgefühl sind bei Geometry Dash Trumpf.

Ein ganzes Level zu schaffen, kann ein richtig anspruchsvolles Unterfangen werden. In diesem Video von YouTuber ToshDeluxe seht ihr, dass es dennoch möglich ist:

Was lieben die Spieler an Geometry Dash?

Steam-Spieler bekunden in vielen kurzen Reviews, dass sie Geometry Dash gerne spielen. Nutzer Prince Vegeta geht ins Detail, was genau am Spiel begeistert:

Ein toller kleiner Plattformer, bei dem man den Beat spüren kann! Hat einen schönen Level-Editor und Massen an Inhalten. Sehr bunter Artstyle und ein netter Soundtrack. Nicht wirklich eine Geschichte, die sich zu erwähnen lohnt, nur ein herausforderndes Plattformer-Spiel. Aber immer noch sehr unterhaltsam für weniger als 5 Dollar!

Unter den negativen Reviews finden sich aber auch viele Spieler, die das Spiel zu frustrierend finden. Nutzer the j scheint aber dennoch nicht so recht davon loszukommen:

Ich hasse dieses Spiel, werde es aber trotzdem spielen.

Habt ihr Geometry Dash schon gespielt und könnt die Faszination (nicht) nachvollziehen? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare!