Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratisspiel?

Woche um Woche, Spiel um Spiel: Auch diesmal gibt es einen geschenkten Titel im Epic Store. In Yooka-Laylee and the Impossible Lair lasst ihr die Glanzzeiten des Jump&Run-Genres wieder aufleben. Wer das Spiel mögen und wer eher gähnend abwinken könnte, das besprechen wir hier!

Wie lange gibt es das Geschenk? Die Aktion läuft vom 3. bis zum 10. Februar 2022 um jeweils 17:00. Wenn ihr euch Yooka-Laylee and the Impossible Lair in diesem Zeitrahmen schnappt, dürft ihr es dauerhaft behalten. Damit das geht, braucht ihr ein Konto im Epic Store.

Darum geht's in Yooka-Laylee 2

Bei Entwickler Playtonic arbeiten Veteranen aus den goldenen Tagen der Plattformer, die schon an Spielen für das Super Nintendo Entertainment System mitgearbeitet haben. Die Gründer waren anno dazumal bei Rare aktiv, die unter anderem Battletoads und Donkey Kong Country erschufen.

Und diese Wurzeln spürt man auch bei Yooka-Laylee and the Impossible Lair. In einer bunten 2,5D-Welt, die durchaus gewisse Ähnlichkeiten zu Donkey Kong Country aufzeigt, müsst ihr euer Hüpfgeschick beweisen. Ihr geht als Yooka und Laylee auf die Reise, spielt also ein dynamisches Duo aus Chamäleon und Fledermaus. Dieses Tandem-Prinzip erinnert ebenfalls an Donkey und Diddy Kong. Yooka-Laylee ist allerdings ein reiner Einzelspielertitel.

Wie das Gameplay aussieht, zeigt der Trailer:

Im wahrsten Sinne des Wortes obendrauf gibt's eine Oberwelt in 3D, die ihr aus der Vogelperspektive erkundet, um allerlei Geheimnisse aufzudecken. Die Präsentation fällt insgesamt sehr verspielt, bunt und leichtherzig aus.

Macht das Spaß?

Auf Metacritic erreicht Yooka-Laylee and the Impossible Lair einen guten Schnitt von 81 Punkten aus 13 Pressewertungen. Insgesamt 64 Nutzer werten dort jedoch nur mit 6,2 von 10 Punkten. Auf Steam dagegen kommt das Spiel sehr gut bei Kunden an: Hier geben von 457 Rezensenten 90 Prozent eine positive Stimme ab.

Für wen geeignet?

Yooka-Laylee eignet sich prima für eine nostalgische Gefühlsreise in die längst vergangene Jump&Run-Ära. Wer Donkey Kong als Kind liebte, wird sich sicherlich schnell in dem Plattformer zuhause fühlen.

Ihr müsst allerdings wirklich Lust auf den niedlich-buntibunten Stil von Yooka-Laylee 2 haben. Aber auch, wenn das üblicherweise nicht euren Geschmack trifft, lohnt sich etwas Abwechslung vielleicht, um mal einen virtuellen Tapetenwechsel durchzuführen.

Solltet ihr höchstens gerne springen, um einem herannahenden Jump&Run auszuweichen, könnt ihr das dieswöchige Epic-Geschenk getrost vorbeiziehen lassen.

Habt ihr Yooka-Laylee 2 schon gespielt? Was haltet ihr von dem Plattformer mit klassischem Gameplay? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!