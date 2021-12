GameStar-Adventskalender: Gewinne ein Highend Gaming Notebook von ROG

Heute machen Zocker große Augen: Gewinne ein ROG Zephyrus M16 Modell GU603HR-K8004T, das ultraleistungsstarke und schlanke Gaming Notebook aus der bekannten Republic of Gamers Familie von ASUS.

Keine Kompromisse bei der Hardware:

Extreme Gaming-Performance dank neuester Intel Core i9 CPU und RTX 3070

Ultraschnelles 165Hz/3ms 16:10 QHD-Display mit 94% Screen-To-Body-Ratio

Beeindruckende Mobilität – Leicht und schmal mit 180° Flip-Design

Lange Akkulaufzeiten und Type-C Ladefunktion

Integrierte Kamera mit 3D-Noise-Reduction-Technologie

Imposanter Sound dank Dolby Atmos und Two-Way AI-Noise-Cancelation

Interesse bekommen? Hier geht's direkt zum Produkt bei ASUS.

Aligned for Victory

Hol dir mit der NVIDIA® GeForce™ RTX™ 3070 Laptop GPU und der neuesten Intel® Core™ i9-11900H CPU die Performance der nächsten Generation und Speicherkapazitäten in Lichtgeschwindigkeit mit in dein Team. Egal, was du spielst oder streamst, alles profitiert von der zuverlässig flüssigen Allround-Leistung des ROG Zephyrus M16 – und bewahrt dabei immer einen kühlen Kopf.

Erleben anstatt zusehen

Trotz seiner Power ist das ROG Zephyrus M16 ultradünn und mit weniger als 2 kg Gewicht ultraleicht. So bleibst du immer mobil und kannst überall in jedes Battle starten, das dank der extrem langen Akkulaufzeit auch problemlos länger dauern kann. Der neueste USB-C-Port (Thunderbolt™ 4) bietet schnelle Konnektivität und enorme Bandbreite und gibt dir dabei die Flexibilität, dein Setup zu erweitern. Über den universellen USB-Type-C-Anschluss kann der Akku jetzt noch schneller geladen werden.

Tauche ein in die ROG-Welt

Dominiere jede Session mit der RGB-Gaming-Tastatur inklusive Per-Key-Beleuchtung, der optimierten Kamera und dem perfekten Sound dank Dolby Atmos. Die Kamera mit 3D-Noise-Reduction-Technologie lässt dich auch bei schlechten Lichtverhältnissen nicht hängen. Die überragende Soundqualität von Dolby Atmos mit sechs Speakern und das duale AI Noise Cancelling verstärken ein sauberes Game-Streaming um ein Vielfaches, damit dein Erlebnis noch lebensechter wird.

Wert des Preises: 2.999 €

Ein Dankeschön von GameStar Plus

Unter allen Plus-Mitgliedern, die am Adventskalender teilnehmen und auch zur Auslosung im Januar noch dabei sind, verlosen wir einen großen Star Wars AT-AT von LEGO im Wert von rund 800€ - als Dankeschön für eure Treue!