Der Nachfolger eines Cyberpunk-Geheimtipps mit Gamestar-Goldaward erscheint noch im Herbst

Im Herbst erscheint nicht nur Phantom Liberty, sondern mit Ghostrunner 2 noch eine weitere Cyberpunk-Hoffnung.

Dem Spiele-Sommer und -Herbst 2023 mangelt es nicht gerade an Highlights: Im Juni ging es mit Diablo 4 los, danach folgte Baldur's Gate 3, bald erscheint Starfield und im Herbst warten noch die Cyberpunk-Erweiterung Phantom Liberty und nicht zuletzt auch ein neues Call of Duty.

Zwischen all den Blockbustern ist aber auch immer wieder Platz für kleinere Highlights. Schon am 26. Oktober 2023 erscheint etwa ein Cyberpunk-Geheimtipp, nämlich Ghostrunner 2.

Enormes Potenzial

Ihr habt noch nie von Ghostrunner 2 gehört? Schon dem Vorgänger verliehen wir im GameStar-Test 85 Punkte und damit einen Goldaward. Es handelt sich um ein knallhartes, rasend schnelles Action-Spiel, in dem wir uns nur mit einem Katana und unseren Parkour-Künsten bewaffnet durch verschiedenste Level kämpfen müssen.

Ein einziger Treffer bedeutet unseren Tod, weshalb wir oft mehrere Versuche für besonders knifflige Abschnitte brauchen, und immer gleichzeitig schnell und gewitzt vorgehen müssen. Die schwierigen Kämpfe, gemischt mit den spektakulären Parkour-Einlagen (Wallrunning inklusive) und der dichten Cyberpunk-Atmosphäre ergeben ein packendes Spiel, das 92 Prozent aller Steam-Spieler überzeugt.

1:00 Ghostrunner 2: Die neue Cyberpunk-Parkour-Action wird dank Motorrad noch rasanter

Ghostrunner 2, das nun endlich auch ein Releasedatum bekommen hat (der 26. Oktober, falls ihr es oben überlesen habt), will nun in die futuristischen Fußstapfen des ersten Teils treten, hat aber eine große Neuerung in Petto: Ihr seid nämlich nicht mehr nur noch zu Fuß, sondern auch mit dem Motorrad unterwegs, wie man schon im obigen Trailer sieht.

Warum der Cyberpunk-Geheimtipp nicht unterschätzt werden sollte, verrät euch Wallrunning-Experte Alex in seiner Kolumne. Und falls ihr euch fragt, wie die Geschichte des ersten Ghostrunner in Teil 2 fortgesetzt wird, dann werft einen Blick in den Story-Trailer.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Ghostrunner schon gespielt oder es zumindest auf eure Steam-Wunschliste gesetzt? Wie gefiel euch der erste Teil, falls ihr ihn schon kennt, und welche Neuerungen erhofft ihr euch für den Nachfolger? Habt ihr wegen Starfield und Phantom Liberty gar keine Zeit für das Actionspiel? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!