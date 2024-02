Steam: Eines der besten Cyberpunk-Spiele 2023 ist schon vier Monate nach Release stark reduziert

Ghostrunner 2 ist schnell, bunt und brutal.

Wenn ihr futuristische Metropolen mit dystopischem Flair liebt, euch Cyberpunk 2077 aber zu viel Rollenspiel und zu wenig Action bietet, könnte Ghostrunner 2 das ideale Spiel für euch sein.

Wir erklären euch gleich in gebührender Kompaktheit, worum es in Ghostrunner 2 geht. Viel wichtiger ist aber der eigentliche Grund für diese News: Auf Steam ist Ghostrunner 2 nicht einmal vier Monate nach Release schon stark reduziert!

Satte 40 Prozent Rabatt erhaltet ihr gerade auf das Cyberpunk-Spektakel. Statt 40 Euro müsst ihr also nur noch 24 Euro berappen - ein neuer Tiefstpreis. Ein guter Deal? Um das einzuschätzen, gibt's jetzt noch ein paar Infos zum Spiel.

Ghostrunner 2 ist nichts für schwache Nerven

Im GameStar-Test schreibt Redakteur Alex: Ich bin eine Bestie. Ein Gegner nach dem anderen fällt meinem Katana zum Opfer. Das fasst die Prämisse von Ghostrunner 2 schon ziemlich gut zusammen: Als Cyber-Ninja rennt ihr durch die City, springt von Wand zu Wand und metzelt euch durch Gegnerhorden.

Die Kämpfe sind mit Abstand die größte Stärke von Ghostrunner 2, aber auch das Parkour-System erinnert stellenweise angenehm an das Kultspiel Mirror's Edge. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut euch dieses Video an:

Erwartet aber nicht, dass das einfach ist. Ghostrunner 2 ist oft sogar bockschwer. Wenn ihr nicht über die Frustrationstoleranz eines altehrwürdigen Kampfkunstmeisters verfügt, werdet ihr vielleicht ab und zu ein ganz kleines bisschen fluchen. Oder auch etwas mehr. Oder ihr brüllt euren Monitor an. Irgendwas davon.

Gibt es Schwachpunkte? Ja, Ghostrunner 2 konzentriert sich so sehr auf die fetzige Actionorgie, dass die Story auf der Strecke bleibt. Irgendwas mit einem Wolkenkratzer, dem letzten Rückzugsort der Menschheit und einer fiesen Regierung. Ihr merkt: 08/15-Cyberpunk-Elemente halt.

Wenn euch die dünne Handlung nicht abschreckt und ihr Lust auf packende Schwertkämpfe habt, könnt ihr euch Ghostrunner 2 aber trotzdem mal anschauen.

