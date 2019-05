AMD verteilte zuletzt die sogenannten AGESA-Updates an seine Boardpartner, die mit dem aktuellen Stepping der Ryzen-3000-Prozessoren auch einiges über deren derzeitigen Entwicklungsstand verraten.

Ein User hat auf Reddit nun einen Screenshot eines neuen BIOS für das Gigabyte X470 Aorus Gaming WiFi 7 gepostet, das eine besondere Funktion zeigt - die Möglichkeit ,PCI Express 4.0 freizugeben.

Dies könnte bedeuten, dass bereits existierende Boards PCIe 4.0 unterstützen können, sofern ein Ryzen-3000-Prozessor zum Einsatz kommt.

Ein Team von Toms Hardware hat nun das Gigabyte-BIOS mit der Versionsnummer F40 aufgespielt und konnte den Reddit-Post bestätigen. Zudem glichen die Mainboard-Tester das Ergebnis mit einer früheren BIOS-Version ab - diese beinhaltet das optionale Freischalten von PCIe 4.0 noch nicht.

Da Gigabyte den PCIe Gen 4-Support für Boards der 300er- und 400er-Reihen offiziell noch nicht bestätigt hat, ist unklar, welche Modelle neben dem X470 Aorus Gaming WiFi 7 überhaupt dafür in Frage kommen.

Bereits zur CES 2019 im vergangenen Januar bestätigte AMD in einem Interview mit Toms Hardware, dass AM4-Boards der 300er- und 400er-Generation PCIe 4.0 unterstützen sollen. Allerdings obliege es den Board-Partnern, ob und in welchem Umfang sie das umsetzen.

Die höhere Signalrate von PCIe 4.0 soll technisch auch nicht auf allen Boards und nicht an jedem PCIe-Slot realisierbar sein. Denkbar ist, dass auf einigen Boards lediglich der erste PCIe-Slot geeignet ist - oder nur ein Slot dafür freigegeben wird, um das Verkaufsargument für die neueren X570-Mainboards nicht zu entkräften.

Zudem bleiben alle PCIe-Lanes, die vom PCH (Plattform Controller Hub) und nicht der CPU an Peripheriegeräte abgehen, auf PCIe 3.0 limitiert. Sicher ist auch, dass aktuelle Ryzen-CPUs (Ryzen 1000 und 2000) PCIe 4.0 nicht nutzen können.

In wenigen Tagen beginnt die Computex (28. Mai - 01. Juni). Vielleicht sehen wird dort oder bis dahin noch weitere X470-Mainboards, die den neuen PCI Express 4.0-Standard beherrschen oder zumindest in Teilen per BIOS-Update freischalten können.