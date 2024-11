Gladiator 2 zeigt laut Historikern »Hollywood-Mist« - doch davon lässt sich Ridley Scott nicht einschüchtern

Nashörner, die das Kolosseum stürmen halten Historiker aber für zeitgemäß. Bildquelle: Paramount Pictures

Ein Gas-Zylinder in einem Streitwagen oder ein Kameramann, der entspannt auf der Tribüne des Kolosseums steht? Dafür ist Gladiator berüchtigt. Fehler passieren in den besten Filmen und meistens brauchen wir ein ziemlich gutes Auge, um die kleinen Makel überhaupt zu entdecken.

Anders ist es aber mit einem logischen oder gar historischen Fehler. Den hat eine Geschichtsforscherin jetzt in Gladiator 2 entdeckt. Regisseur Ridley Scott lässt sich davon jedoch nicht beirren und kontert die Kritik mit einem flotten Spruch.

Historischer Fehler und … Haie?!

Die Professorin der Universität von Colorado Dr. Shadi Bartsch kritisiert jetzt eine bestimmte Szene in dem neuen Gladiator-Teil: ein geflutetes Kolosseum mit Haien (via The Hollywood Reporter).

»Totaler Hollywood-Bullshit. [...] Ich denke nicht, dass die Römer wussten, was ein Hai ist.«

In einem Interview mit Collider wird der Gladiator-Regisseur Ridley Scott auf die harsche Beurteilung angesprochen und hat sogleich eine freche Antwort parat:

»Du liegst völlig falsch. Das Kolosseum wurde mit Wasser geflutet, und es gab Seeschlachten... Alter, wenn man ein Kolosseum bauen kann, kann man es auch mit Wasser fluten. [...] Und ein paar Haie in einem Netz aus dem Meer holen, machst du Witze? Natürlich können sie das.«

Ridley Scott scheint demnach ziemlich unbeeindruckt von den Anmerkungen der Historikerin zu sein. Immerhin funktionieren die Gladiator-Filme an den Kinokassen auch mit geschichtlichen Ungenauigkeiten. Das zeigt sich vor allem am ersten Teil, der mit einer IMDb-Bewertung von 8,5 Sternen beim Publikum wirklich beliebt ist.

2:20 Gladiator 2: Im epischen Trailer entbrennt der Krieg um Rom im Kolosseum

Der Regisseur ist dafür bekannt, die Kritik von Historikern nicht allzu ernst zu nehmen. So riet er den Wissenschaftlern 2023, die an seinem vorangegangenem Film Napoleon etwas auszusetzen hatten: »get a life« (via The Conversation)

Gladiator 1 ist eigentlich schon historisch unpräzise, wenn es um Hauptcharakter Maximus geht. Den gab es nämlich in der römischen Geschichte gar nicht (via Screen Rant). Die Figur wurde erst für den Film erschaffen.

Worum geht es in Gladiator 2?

Das römische Reich wird von den Kaiser-Brüdern Geta (Fred Hechinger) und Caracalla (Joseph Quinn) regiert, die mit Intrigen und Korruption das Volk unterwerfen. Lucius (Paul Mescal) idyllisches Leben wird jäh gestört, als römische Truppen unter der Führung von General Marcus Acacius (Pedro Pascal) in sein Dorf einfallen.

Lucius trifft einen folgenschweren Entschluss: Er möchte ein Gladiator werden, um das Imperium ein für alle Mal zu stürzen.

Gladiator 2 könnt ihr euch ab dem 14. November 2024 in den deutschen Kinos anschauen.

Zuletzt bestätigte sich sogar eine 24 Jahre alte Fan-Theorie um die Hauptfigur von Gladiator 1, Maximus. Tatsächlich soll Lucius aus Gladiator 2 nämlich der Sohn der einstigen Kolosseum-Legende sein. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut doch in dem oben verlinkten Artikel vorbei. Dort findet ihr auch Informationen über einen möglichen dritten Teil der Reihe.