Gladiator 2: Die ersten Kritiken stellen klar, dass Russell Crowe der Sieger im Kolosseum bleibt

Pünktlich zum baldigen 25. Jubiläum von Gladiator 1 bringt Regisseur Ridley Scott ein Sequel auf die große Leinwand und flutet darin sogar das Kolosseum. Aber was sagen eigentlich die Kritiker zum neuen Blockbuster-Spektakel?

Die ersten Meinungen zu Gladiator 2 sind durchwachsen, aber in einem Aspekt sind sich die meisten einig: Russell Crowe bleibt der einzig wahre Gladiator!

Kleine Spoiler-Warnung! Im Folgenden können einzelne Aspekte zu Gladiator 2 schon verraten werden.

Das römische Erbe

Am 14. November 2024 erscheint Gladiator 2 in den deutschen Kinos und Paul Mescal tritt als Lucius in die Fußstapfen seines Vaters Maximus (Russell Crowe).

Der zweite Teil spielt 16 Jahre nach den Ereignissen von Gladiator 1. Lucius wird aus seiner Heimatstadt entführt und versklavt. Um sich der Schreckensherrschaft der Kaiser Geta (Joseph Quinn) und Caracella (Fred Hechinger) zu widersetzen, mausert sich Lucius zu einem Gladiator.

Epische Kämpfe und eine einsturzgefährdete Story

Auf Metacritic kommt Gladiator 2 aktuell auf 67 Prozent, wobei dieser Wert gerade auf 32 Reviews beruht. Etwas besser sieht es auf Rotten Tomatoes aus, wo der Film bei 91 Meinungen auf 76 Prozent kommt. Ein Audience Score folgt dort in den nächsten Tagen, sobald der Film im Kino angelaufen ist. Auch auf IMDb bewegt sich die durchschnittliche Bewertung mit 7,2 Sternen in einem ähnlichen Bereich.

Was finden die Kritiker gut an Gladiator 2? Gelobt werden vor allem die spektakulären Kämpfe und die actionreichen Gewaltszenen. Auch Regisseur Ridley Scott überzeugt mit seinen Fähigkeiten hinter der Kamera. Schauspielerisch sticht vor allem Denzel Washingtons Performance als Macrinus heraus.

Welche Probleme gibt es? Kritiker bemängeln die Story des Blockbuster, die »in sich zusammenfällt.« Hauptdarsteller Paul Mescal kann in seiner Rolle als Maximus Sohn Lucius auch nicht ganz überzeugen und wirkt eher wie eine »Millennial-Nachahmung« von Russell Crowe.

Gladiator 2 geht übrigens mit einem saftigen Budget von geschätzten 310 Millionen US-Dollar an den Start. Ursprünglich waren für das Projekt von Paramount Pictures nur 165 Millionen Dollar angedacht.

Zum Vergleich: Der erste Gladiator-Teil hatte ein Budget von ungefähr 103 Millionen Dollar, womit Teil 2 auf das Dreifache kommt. Mehr dazu findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.