Gladiator 2 wird absurd teuer - die Kosten des Films sind wohl auf über 300 Millionen US-Dollar »explodiert«

Für die absurd hohen Kosten von Gladiator 2 gäbe es von Commodus wahrscheinlich keinen Daumen nach oben. Bildquelle: Paramount Pictures

Es hat 24 Jahre gedauert, doch jetzt steht tatsächlich das Sequel zu Gladiator in den Startlöchern. Darüber, ob der Monumentalfilm mit Russell Crowe als Maximus Decimus Meridius wirklich eine Fortsetzung nötig hat, lässt sich natürlich streiten.

Zumindest Regisseur Ridley Scott ist davon überzeugt, sonst wäre er nicht persönlich für Gladiator 2 zurückgekehrt, der am 21. November 2024 in den Kinos startet. Scott selbst dürfte aber kaum damit gerechnet haben, wie absurd teuer der Film letztendlich werden sollte.

Gladiator 2 ist ein ganz schön teurer Spaß

Einem neuem Bericht von The Hollywood Reporter zufolge soll Gladiator 2 sage und schreibe 310 Millionen US-Dollar gekostet haben. Dem widersprechen lediglich Paramount-Insider, die darauf bestehen, dass die Kosten nur auf 250 Millionen angestiegen sind.

Ursprünglich hätte sich das Budget von Gladiator 2 auf 165 Millionen US-Dollar belaufen sollen. Das ist auch sehr viel näher an den Kosten des ersten Gladiators, die sich auf 103 Millionen belaufen. Doch warum sind die Kosten der Fortsetzung so signifikant in die Höhe gestiegen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Warum so teuer?

(Viele) Produktionsprobleme: Der Bericht von The Hollywood Reporter beschreibt, dass die Produktion des Films von Anfang an mit Problemen zu kämpfen hatte. So kam es beim Dreh zu Unfällen, in deren Zuge vier Stuntmen verletzt und mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. PETA will außerdem von Fällen der Tiermisshandlung erfahren haben, denen Produktions-nahe Quellen allerdings widersprechen.

Gladiator 2 inmitten des Hollywood-Streiks: Für die Budget-Explosion soll aber unter anderem der große Hollywood-Streik von 2023 verantwortlich gewesen sein. Dabei weigerten sich große Filmstudios und Streamingdienste über Monate hinweg, Schauspielern und Drehbuchautoren fairere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu gewähren.

Davon war auch Gladiator 2 betroffen, dessen Produktion inmitten der Dreharbeiten lahm gelegt wurde. Das allein soll Paramount pro Woche bis zu 600.000 US-Dollar pro Woche und damit insgesamt zehn Millionen gekostet haben.

Gladiator 2 muss sich an den Kinokassen ins Zeug legen

Damit dürfte Gladiator 2 ganz schön zu kämpfen haben, an den Kinokassen als Erfolg gewertet zu werden oder zumindest seine hohen Kosten wieder einzuspielen. Zum Vergleich: Fast X (also Fast & Furious 10) verschlang ein Budget von 340 Millionen US-Dollar und galt selbst bei einem weltweiten Einspielergebnis von 705 Millionen als kleine Enttäuschung (via Box Office Mojo).

Wie gut sich Gladiator 2 in der Aren schlägt, erfahren wir spätestens zum Kinostart am 21. November 2024. Während Russell Crowe als Maximus Decimus Meridius definitiv nicht zurückkehrt, gibt es trotzdem ein Wiedersehen mit ein paar alten Bekannten. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass Gladiator nach knapp 24 Jahren nochmal fortgesetzt wird: Freut ihr euch darüber oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Gladiator 2 und was muss das Sequel liefern, um euch überzeugen zu können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!