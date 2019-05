Die Model O im Überblick

Sensor: Pixart PWM-3360

Auflösung: 400 bis 12.000 dpi (Voreinstellung: 400, 800, 1.600, 3.200 dpi)

Switches Feuertasten: Omron, ausgelegt für 20 Millionen Klicks

Tasten: 6 (programmierbar)

Gewicht: rund 67 Gramm (matte Versionen), 68 Gramm (glänzende Versionen)

Beschleunigung: 50 G

Polling Rate: 1.000 Hertz (1 Millisekunde)

Lift-Off-Distance: 0,7 Millimeter

Kabel: stoffummantelt, 2 Meter lang

Abmessungen: 128 x 59 bis 66 x 26 bis 37,5 Millimeter (L x B x H)

Preis: 50 Euro matte Versionen, 55 Euro glänzende Versionen

Verkaufsstart Ende Mai 2019 in Deutschland, Vorbestellbar seit März

Extras, Weiteres: (per Software abschaltbare) RGB-LED-Beleuchtung, dpi-Taste auf der Unterseite, 2 Jahre Garantie, erhältlich in Weiß und Schwarz, jeweils matt und glänzend.

Über den Hersteller

Das amerikanische Unternehmen Glorious PC Gaming Race wurde 2014 gegründet. Die Model O ist die erste Gaming-Maus des Herstellers, der neben dieser Neuerscheinung zwei mechanische Tastaturen, Handballenauflagen, Keycaps, Gateron-Switches, Dämpfungsringe und Kopfhörerhalter anbietet.

Leicht und doch hochwertig

Wie leicht ist die denn? - Der erste Gedanke der uns beim Auspacken der Glorious PC Gaming Race Model O durch den Kopf schießt. Mit 67 (matte Varianten) beziehungsweise 68 Gramm (glänzende Varianten) dürfte das die leichteste Full-Size Gaming-Maus mit High-End-Sensor sein.

Dennoch fühlt sich die Maus wertig und stabil an, auch die Wabenstruktur beeinträchtigt die Haptik nicht, sie verstärkt zusätzlich die Leuchteffekte an den Seiten und am Mausrad, gewährt obendrein einen Blick auf die schwarze Platine der Maus.

Noch keine Software

Wer keine beleuchtete Maus braucht, soll die LEDs per Treiber-Software (zu der wir jedoch noch keinen Zugang hatten) abschalten können. Mit dem kommenden Tool sollen sich außerdem alle sechs Tasten nach eigenem Gusto programmieren und weitere Leuchtmodi konfigurieren lassen.

Auch die dpi lassen sich so bislang nur in vordefinierten Stufen (per Taste an der Unterseite: Wahl zwischen 400, 800, 1.600 und 3.200 dpi) einstellen - bis zum Maximum von realitätsfernen 12.000 dpi.

Design

Das symmetrische Design der Model O liegt sehr angenehm in der Hand und eignet sich für alle Griffarten. An allen sechs Tasten gibt es nichts zu beanstanden, die Daumentasten sind gut erreichbar, das zwei Wege-Scrollrad besitzt eine wahrnehmbare Rasterung.

Tasten

Die mit Omron-Switches ausgestatteten Feuertasten der Model O haben wie die anderen Tasten auch sehr direkte Druckpunkte und lösen mit einem satten Klick aus. Der verwendete PWM-3360-Sensor von PixArt dürfte auch weiterhin mit zu den besten auf dem Markt gehören und leistet sich auch in den schnellsten Ego-Shootern keine Patzer.

Glorious gibt für die Model O eine Lift-Off-Distance von sieben Millimetern an, wir mussten aber schnellen Hochheben und Umsetzen der Maus kaum bis gar nicht nachjustieren.

Echt leicht

Die vier Mausfüße lassen die Model O gut über Stoffmauspads flitzen, allerdings gefallen uns die breiteren Varianten der Zowie-Mäuse besser.

Das deutlich geringere Gewicht der Model O gleicht diesen Umstand jedoch wieder aus, unsere Hand muss vergleichsweise wenig Kraft zum Bewegen der Maus aufwenden.

Kabel im Schnürsenkellook?

Etwas verdutzt sind wir dann doch vom zwei Meter langen USB-Kabel, das an einen zerknitterten Schnürsenkel erinnert und sich klar von den Produktbildern des Herstellers unterscheidet.

Das Kabel ist zwar leicht und verzieht die Maus zu keiner Zeit, dennoch hoffen wir, dass die Stoffummantelung zum Veröffentlichung der Model O Ende Mai 2019 in Deutschland deutlich straffer ist.