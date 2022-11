In wenigen Tagen erscheint God of War Ragnarök für die PlayStation, und wir dürfen offenbar sehr gespannt sein. Denn laut einer überwältigenden Mehrheit internationaler Tests, wartet hier ein großartiges Spiel auf uns. Wie die Metacritic-Wertung ausfällt und was die Publikationen besonders loben, erfahrt ihr in diesem Artikel. Unseren eigenen ausführlichen Test könnt ihr hier anschauen:

103 31 God of War Ragnarök im Test Genau wegen solcher Spiele lieben wir unser Hobby

Auf Metacritic steht Ragnarök aktuell bei sagenhaften 94 von 100 Punkten, die sich aus dem Durchschnittswert von 117 Tests ergeben. Damit kann das Spiel mit seinem Vorgänger von 2018 konkurrieren, der auf der PlayStation 4 ebenfalls eine 94 erreichen konnte.

Noch besser als der Vorgänger?

Die meisten Wertungen für Ragnarök bewegen sich zwischen 90 und 100 Punkten, nur wenige Tester geben dem Spiel dagegen zwischen 80 und 90 Punkten. Mehr als ein Drittel aller Publikationen bewertet das neue God of War sogar mit 100 Punkten und ist überzeugt, dass hier ein beinahe perfektes Spiel vorliegt. So schreibt etwa Lloyd Coombes von Dexerto:

God of War Ragnarök ist ein komplexes und durchdachtes Spiel, das alles, was seinen Vorgänger zu einer unumgänglichen Erfahrung machte, zu noch größeren Höhen führt. Die Geschichte steckt voller unvergesslicher Charaktere, die nahtlos mit einer Welt verwoben sind, welche sich lebendiger als je zuvor anfühlt. Das Kampfsystem schafft es, noch nach dutzenden Stunden neue Tricks hinzuzufügen. Ragnarök ist hier und es ist prächtig.

Offenbar kann Ragnarök die meisten Tester wieder mit einer emotionalen und spannenden Geschichte überzeugen. So schreibt etwa Matthias Dammes von PC Games:

Ragnarök ist einfach fantastisch. Die Story ist exzellent erzählt und die Charaktere herausragend geschrieben. [...] Von der ersten bis zur letzten Stunde habe ich emotional mitgefiebert und mir über das Schicksal der Figuren Sorgen gemacht. Die Wendungen in der Story und all die teils wirklich genialen Ideen haben mich ein ums andere Mal in ihren Bann gezogen.

Aber auch das Kampfsystem und die Bosskämpfe, die zwar dem Vorgänger deutlich ähneln, finden mit einigen gelungenen Innovationen viel Anklang. James Billcliffe von VG247 formuliert seine Begeisterung etwa folgendermaßen:

Sehr viele Informationen werden euch so natürlich durch subtile Hinweise kommuniziert - der dumpfe Schlag bei einem Angriff auf einen gepanzerten Feind, oder das schwache Funkeln eines voll aufgeladenen Schlags - sodass die Wahl des eigenen Stils innerhalb des Skillsets instinktiv erfolgt. [...] Sie (Die Bosskämpfe) machen einen großartigen Job dabei, einzigartige Mechaniken einzubauen, ohne billig oder zu einfach rüberzukommen. Und wirklich, diese Bosskämpfe stehen symbolisch dafür, was God of War Ragnarök großartig macht: Eine unglaublich erfolgreiche Mischung aus einer packenden Story und brutaler Action, die nicht nur ein beeindruckendes und faszinierendes Spektakel produziert, sondern sich auch leidenschaftlich um dessen Ausgang sorgt.

Wie die Kämpfe aussehen, könnt ihr euch übrigens auch in unserem Gameplay-Video angucken:

0:35 God of War: Ragnarök - Spoilerfreies Kampf-Gameplay mit viel Blut

Insgesamt beurteilen viele Publikationen das Spiel als einen Nachfolger, der sich zwar nicht an umwälzende Neuerungen wagt, aber die schon großartigen Eigenschaften der Neuauflage von 2018 weiter verfeinert, und manche Schwächen wie etwa die mangelnde Gegnervielfalt ausbessert.

Was wird überhaupt kritisiert?

Trotz der vorherrschenden Euphorie gibt es im unteren Drittel der Wertungen dann aber doch etwas Kritik. So hätten sich manche Tester etwas mehr Innovation beim Gameplay gewünscht und teilweise stieß man wohl auch auf Bugs, die das Spielvergnügen einschränken können. Am deutlichsten wird jedoch mitunter die Geschichte kritisiert, so schreibt etwa Matt von Digitally Downloaded:

In dieser Story-getriebenen, auf das Narrativ fokussierten Erfahrung will ich ein Spiel, das mutig genug ist wirklich etwas auszudrücken und mir etwas zum Nachdenken zu geben. Fordert mich auf einem Level heraus, das über meine Fähigkeit, Tasten zu drücken hinausgeht. God of War Ragnarök manipuliert Gefühle meisterhaft, was oft mit Tiefe verwechseln. [...]

3:01 God of War Ragnarök - Der neue Story-Trailer beschert uns Gänsehaut pur

Für andere wie etwa Ken McKown von ZTGD, stellt die variierende Geschwindigkeit der Story ein Problem dar:

God of War Ragnaröl ist ein herausragendes Spiel mit teilweise fragwürdigem Story-Tempo und -Fluss. Es gab Momente in diesem Spiel, in denen ich einfach in Bewunderung auf den Bildschirm starrte. Aber es gab auch Zeiten, in denen es sich anfühlte, als würde das Spiel alles tun, um mich vom Weiterkommen, oder dem Genießen seines Spielplatzes abzuhalten.

Jason Faulkner von Game Revolution hat dagegen alles an der Story bis zum Höhepunkt hin genossen:

Der einzige Fehler des Spiels ist dessen schwacher Höhepunkt. Alles bis zu diesem Teil ist Gold. Natürlich ist es auch schwer, einen Abschluss zu finden der jeden zufriedenstellt, wenn im Grunde genommen Alles auf dem Spiel steht.

Wie die Geschichte von Ragnarök Spielerinnen und Spielern gefällt, wird sich dann in wenigen Tagen nach dem Release zeigen. Angesichts der überwältigend positiven Stimmen wäre aber ein großer Erfolg nicht allzu überraschend. Zuletzt gibt es nun noch einige Wertungen in der Übersicht.

So werten die internationalen Publikationen

Was denkt ihr über Ragnarök? Freut ihr euch angesichts der Tests schon auf das Spiel oder bleibt ihr noch skeptisch? Hat euch bereits der Vorgänger gut gefallen oder eher weniger abgeholt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!