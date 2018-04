Das perfekte Spiel hat es bislang noch nicht gegeben. Doch das neue PS4-exklusive God of War könnte diesem Meistertitel gefährlich nah kommen, zumindest wenn es nach den ersten internationalen Wertungen geht.

Auf Metacritic startet das neue Abenteuer von Kratos auf Anhieb mit einem Wertungsschnitt von 94. Viele Webseiten wie zum Beispiel Polygon, IGN oder Destructoid vergeben mit 10 von 10 Punkten sogar die absolute Bestnote.

Auch unsere Kollegen von der GamePro zeigen sich in ihrem Review zu God of War begeistert und verleihen dem Action-Adventure einen Platin-Award und eine Wertung von 93. Testerin Ann-Kathrin schreibt in ihrem Fazit etwa:

"Die Welten sind wunderschön, das Kampfsystem macht durchgehend Spaß, und die Geschichte bleibt spannend. Mir hat jede Figur gefallen, die ich getroffen habe. [...] Atreus mag ich lieber als die meisten Kinder morgens in der U-Bahn, und Kratos ist einfach Kratos. Einsilbig, badass, aber jetzt eben auch Papa."

God of War im GamePro-Test: Gott sei Dank generalüberholt

Deutsche und internationale Reviews zu God of War

Obwohl einige wichtige Publikationen wie zum Beispiel Eurogamer, Kotaku und VG247 bislang noch keine Wertungen vergeben haben, sind bereits mehr als 70 Tests von God of War online. Hier die wichtigsten Reviews im Überblick:

God of War (4) - Screenshots ansehen