Nach dem Aus von Monolith: GOG startet Sale zu Ehren des Traditionsentwicklers mit bis zu 85 Prozent Rabatt

Bei GOG bekommt ihr gerade diverse Spiele von Monolith besonders günstig.

Neben Monolith Production schließt Warner mit Player First Games und WB Games San Diego ganze drei Studios. Damit ist auch das Wonder-Woman-Spiel von Monolith Geschichte.

In die Geschichte von Monolith könnt ihr für ein paar Euro gerade auf GOG eintauchen. Anlässlich der Schließung des Studios bekommt ihr einige Spiele mit bis zu 85 Prozent Rabatt.

Schatten des Krieges, Tron und mehr

Zu den wohl bekanntesten Spielen von Monolith gehören Mittelerde: Mordors Schatten und die dazugehörige Fortsetzung Schatten des Krieges.

Als Waldläufer Talion begebt ihr euch in den beiden Action-Rollenspielen auf einen Rachefeldzug gegen das erstarkende Mordor und schnetzelt euch mit Schwert, Bogen und Spezial-Fähigkeiten, die euch ein ebenfalls rachsüchtiger Geist verleiht, durch Orks und andere Unholde.

Eine Besonderheit der Reihe ist das Nemesis-System. Mächtige Orks merken sich eure Taten und Begegnungen und können so zu euren Erzfeinden werden. Im zweiten Teil erobert ihr sogar ganze Festungen und stellt eure eigene Armee auf.

Ihr bekommt Mordors Schatten in der Game of the Year Edition, also inklusive des Season Pass, für 5 Euro (um 75 Prozent reduziert).

Schatten des Krieges gibt es für 6 Euro (um 85 Prozent reduziert), der Expansion Pass mit allen vier DLCs kostet ebenfalls 6 Euro (um 85 Prozent reduziert).

Wenn ihr Hauptspiel und Erweiterungen in der Definitiv Edition kauft, kommt ihr mit 8 Euro (um 85 Prozent reduziert) sogar noch etwas günstiger weg.

Weitere Angebote:

Tron 2.0: Der First-Person-Shooter aus dem Jahr 2003 ist eine inhaltliche Fortsetzung des Original-Films von 1982. (3 Euro, um 74 Prozent reduziert)

Blood Fresh Supply : Bei Fresh Supply handelt es sich um eine optisch verbesserte Version des Horror-Shooters Blood von 1987, der an die klassischen Doom-Teile erinnert. (3 Euro, um 65 Prozent reduziert)

: Bei Fresh Supply handelt es sich um eine optisch verbesserte Version des Horror-Shooters Blood von 1987, der an die klassischen Doom-Teile erinnert. (3 Euro, um 65 Prozent reduziert) Shogo Mobile Armor Division: Neben Mission als Soldat wird in diesem First-Person-Shooter allerdings auch als Pilot eines Kampf-Mechs gespielt. Das Spiel ist aus dem Jahr 1998. (8 Euro, um 20 Prozent reduziert)

Wer das Studio schon seit Langem verfolgt, hat sicherlich bereits festgestellt, dass ein paar wichtige Spiele beim GOG-Sale fehlen. Da wären zum Beispiel die Reihen No One Lives Forever und auch Condemned. Vor allem fehlt aber Fear, das Kult-Horrorspiel von Monolith, das in Deutschland nur geschnitten auf den Markt kam.