Mehr als 2.000 Spiele vor Release gratis testen: Das Steam Next Fest ist gestartet, alle Infos

Auf dem aktuellen Steam Next Fest könnt ihr unter anderem das RTS Tempest Rising und das Survival-MMO Dune: Awakening kostenlos ausprobieren.

Das erste Steam Next Fest 2025 ist gestartet und gibt euch die Chance, über 2.000 kommende Spiele kostenlos auszuprobieren. Während manche Demo-Versionen auch nach dem Event verfügbar bleiben, verschwinden einige in wenigen Tagen. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst.

Alle wichtigen Infos im Überblick

Bis wann geht das Event? Das aktuelle Steam Next Fest endet am Montag, den 3. März um 19 Uhr. Dann verschwinden die meisten der Demos von der Plattform.

Für welche Spiele gibt es Demos? Eine Übersicht mit allen 2.000 Spielen findet ihr auf Steam. Da diese jedoch sehr unübersichtlich sein kann, stellen wir euch hier auf GameStar.de bis zum Ende des Events jeden Tag zwei Spiele vor, die ihr kostenlos ausprobieren könnt. Außerdem seht ihr hier einen kurzen Event-Trailer, der einen kleinen Ausblick auf einige Event-Highlights beschert:

1:08 Steam Next Fest: Diese kostenlosen Demo-Highlights erwarten euch während des Events

Autoplay

Diese Spiele wurden im Trailer gezeigt:

Mudborne (00:03)

Mecha BREAK (00:08)

Dune: Awakening (00:11)

Tempest Rising (00:16)

Squirreled Away (00:21)

KIBORG (00:24)

Koira (00:28)

An Amazing Wizard (00:32)

Wanderstop (00:35)

Into the Dead: Our Darkest Days (00:37)

Solarpunk (00:40)

Killer Bean (00:43)

Goodlands (00:46)

Rusty Rabbit (00:50)

Bao Bao's Cozy Laundromat (00:53)

Twilight Monk (00:59)

Wann startet das nächste Steam Next Fest? Dieses Jahr wird es voraussichtlich im Juni und im Oktober weitere Event-Ableger geben. Solltet ihr es also nicht geschafft haben, alle interessanten Spiele auszuprobieren, müsst ihr nicht allzu lange warten, bis ihr erneut die Chance dazu bekommt.

Das Steam Next Fest ist nicht nur für Spielerinnen und Spieler eine tolle Gelegenheit, kommende Spiele auszuprobieren. Entwicklerinnen und Entwickler bekommen die Möglichkeit, ihren Titeln die (meistens) verdiente öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen. So sorgt Steam selbst dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer während des Events möglichst viele Spiele zu Gesicht bekommen.