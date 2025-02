Entwickler von Mordors Schatten, FEAR und Nolf am Ende: Warner macht Monolith und weitere Studios dicht

Dank des Nemesis-Systems haben wir echte Feindschaften und besondere Geschichten in den Mittelerde-Spielen von Monolith aufgebaut.

Gleich drei Entwicklerstudios werden auf einen Schlag dicht gemacht: Warner Bros. verkündete einen massiven Kahlschlag, betroffen sind die Unternehmen Monolith Productions, Player First Games und WB Games San Diego. Außerdem wird die Entwicklung am bereits angekündigten Wonder-Woman-Spiel gestoppt.

Was über die Schließungen bekannt ist

Monolith ist das bekannteste der drei nun geschlossenen Studios. Dort wurden unter anderem Mittelerde: Mordors Schatten und Schatten des Krieges entwickelt, weiterhin die FEAR-Reihe und No One Lives Forever (NOLF). Das sogenannte Nemesis-System aus den beiden Mittelerde-Spielen ist ebenfalls ein Produkt aus dem Hause Monolith – Warner Bros. hat ein Patent darauf angemeldet, sodass es nicht in anderen Spielen zum Einsatz kommen darf.

Player First Games waren die Entwickler von MultiVersus, einem Kampfspiel mit vielen bekannten Charakteren aus Warner Bros. Marken, von Batman bis zu den Powerpuff Girls.

Bei Monolith wurde seit Jahren auch ein Spiel über Wonder Woman entwickelt, das 2021 erstmals angekündigt wurde, bisher aber kein Release-Datum hatte. Nun steht fest, dass es nie erscheinen wird.

Offiziell wurde nicht bekannt gegeben, wie viele Arbeitsplätze betroffen sind und ob manche Angestellte vielleicht intern auf andere Warner-Bros-Studios umverteilt werden. Laut LinkedIn arbeiteten insgesamt zwischen 260 und 750 Personen in den drei betroffenen Studios.

Als Begründung für die Einschnitte gibt Warner Bros. »strategische Änderungen« an. Schon Ende 2024 musste das Unternehmen schwache Zahlen bekannt geben, nicht zuletzt, weil sowohl MultiVersus als auch das Harry-Potter-Spiel Quidditch Champions nicht den erhofften Erfolg erzielten. Nun heißt es in einem Statement gegenüber Kotaku:

Wir bewundern die Leidenschaft der drei Teams sehr und danken allen Beschäftigten für ihre Beiträge. So schwierig der heutige Tag auch ist, wir konzentrieren uns weiterhin auf die Produktion hochwertiger Spiele für unsere leidenschaftlichen Fans, die von unseren Weltklasse-Studios entwickelt werden, und freuen uns darauf, unser Spielegeschäft bis 2025 und darüber hinaus wieder zu Rentabilität und Wachstum zu führen.

Zur Schließung von Monolith heißt es von Seiten Warner Bors. weiter, es sei eine harte Entscheidung gewesen:

Die Entwicklung des Wonder Woman-Videospiels von Monolith wird nicht fortgesetzt. Wir hatten gehofft, den Spielern und Fans das bestmögliche Erlebnis für die ikonische Figur bieten zu können, und leider ist dies im Rahmen unserer strategischen Prioritäten nicht mehr möglich. Dies ist eine weitere schwere Entscheidung, da wir die lange Geschichte von Monolith anerkennen, in der sie ihren Fans großartige Erlebnisse durch fantastische Spiele geboten haben.

Erst im Dezember wurden über 100 Angestellte von Warner Games Montreal entlassen. Im Januar 2025 war der Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment nach 12 Jahren zurückgetreten, er führt das Amt planmäßig noch bis April aus.

MultiVersus wird ab 30. Mai 2025 eingestellt, das Spiel ist ab dann auch nicht mehr in den Shops verfügbar. Offline-Zugang soll für Besitzer weiterhin möglich sein.