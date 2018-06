Gute Neuigkeiten für Nutzer von GOG Galaxy: Das Service-Team von GOG.com hat die Installation von Spielen jetzt auf eine bequeme Web-Installer-Variante umgestellt. Wer bisher kein GOG Galaxy genutzt hat, muss dies aber auch weiterhin nicht tun, heißt es im offiziellen Forum.

Mit einem Klick auf die Installation eines Spiels bei GOG.com wird nun eine kleine 1-MB-Datei heruntergeladen. Wird diese ausgeführt, startet sofort die Installation des Spiels ohne weiteres Zutun des Nutzers. Praktisch: Ist GOG Galaxy noch gar nicht installiert, wird der Launcher mit dieser ausführbaren Datei in Sekunden gleich mitinstalliert. Danach startet schließlich auch der automatische Download des Spiels.

Die Neuerung ist aber rein optional: Wer auf GOG Galaxy verzichten will, findet in seiner Spiele-Bibliothek auch weiterhin die klassischen Installationsprogramme, jetzt unter dem Namen "Offline Backup Game Installers". Die neuen Ein-Klick-Web-Installer ersetzen also nur die Installationsschritte bei GOG Galaxy.