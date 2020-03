GoldenEye 25 - Screenshots ansehen

Das Fan-Remake GoldenEye 25 macht Fortschritte. Die Entwickler geben auf Twitter Auskunft über den Stand der Produktion. Eine Reihe neuer Screenshots und Videos zeigen, wie weit das Fan-Remake bereits vorangeschritten ist. Es soll zum 25. Jahrestag von GoldenEye 64 im Jahr 2022 fertig werden.

Wir sehen ein Schnee-Level in mehreren Bildern, eine Schießanlage und einen der Gegner in GoldenEye 25. Die Bilder zeigen, wie modern die Neuauflage im Vergleich mit der Vorlage erscheint:

Und hier zum Vergleich ein Screenshot aus dem Original für's N64:

Ihr könnt die Entwicklung von GoldenEye 25 auf IndieDB verfolgen. Das Spiel schreibt es sich auf die Fahnen, jede Mission des 1997er Shooter-Klassikers von Grund auf in Unreal Engine 4 nachzubauen. Das Remake soll 2022 erscheinen - und zwar komplett Free2Play.

Einen besseren Eindruck von GoldenEye 25 bekommt man in bewegten Bildern. Zwar zeigen die Videos keine Schießereien, geben aber dennoch einen brauchbaren Vorgeschmack auf die Atmosphäre des Spiels. Schaut euch etwa an, wie James Bond auf seine Uhr schaut:

It took 2 days to get Bond to look at his watch, never mind the actual menu. ? Would be much easier to do standard 2D menu, but this is why GE is special. The Rare devs made a virtual watch. A smartwatch. A watch that's set to a unique time of day for every level. In 1997. ? pic.twitter.com/yM07VSt2d2