Gollum: Release des Herr der Ringe-Spiels verschiebt sich deutlich

Der September sollte in diesem Jahr der ganz große Monat für Fans von Der Herr der Ringe werden: Am 2. September startet Amazons Serie Die Ringe der Macht und einen Tag zuvor soll Der Herr der Ringe: Gollum von Daedalic Entertainment erscheinen. Aus Letzterem wird aber nichts mehr.

In einer Pressemitteilung kündigt das Hamburger Studio an, dass das Team den geplanten Releasetermin verschiebt - und zwar um gleich mehrere Monate. Einen neuen Termin gibt es bisher noch nicht. Die Entscheidung folgt zudem nur wenige Wochen, nachdem das Team erstmals in einem Trailer Gameplay zeigte:

Wieso Daedalic den Release verschiebt

In der Pressemitteilung und auf Twitter selbst begründet Daedalic die Verschiebung damit, dass das Team die bestmögliche Erfahrung liefern möchte. Zudem wolle man die Vision von Autor Tolkien würdigen und natürlich auch den Erwartungen der Community gerecht werden.

Das sind alles recht klassische Aussagen, die aber nicht völlig unerwartet kommen. Auch in unserer Preview vom Mai zeigten wir uns schon durchaus skeptisch, ob sich die Entwickler nicht vielleicht mit dem Projekt übernommen haben. Sowohl technisch als auch spielerisch konnte uns Gollum damals nicht so richtig überzeugen:

Der erste Gameplay-Trailer von Anfang Juli schaffte es ebenfalls nicht, diese Sorgen aus dem Weg zu räumen. Sowohl auf GameStar.de als auch bei Youtube stießen die Szenen auf wenig Gegenliebe.

Wann soll Gollum jetzt erscheinen?

Mit der Verschiebung reagiert Daedalic nun offenbar auf das Feedback und will Gollum im September nicht so von der Stange lassen - und verzichtet zugleich auf die Nennung eines neuen Termins. Stattdessen heißt es nur, dass die Veröffentlichung einige Monate nach hinten verlegt wird.

Das bedeutet vermutlich, dass Gollum gar nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Stattdessen wirkt nun das Frühjahr 2023 realistischer, während man damit zugleich dem in der Regel sehr hart umkämpften Weihnachtsgeschäft ausweicht. Einen neuen Termin will das Team allerdings erst in naher Zukunft verraten.

Wer jedoch auch 2022 Der Herr der Ringe in Videospielform genießen mag, der findet in unserem Artikel ein paar Alternativen zu Gollum:

Kein Gollum mehr voraussichtlich in diesem Jahr: Wie seht ihr die Verschiebung? Ist der eingeschlagene Weg von Daedalic der Richtige oder habt ihr bereits den Glauben an das Projekt verloren? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!