Wer sich nach dem bekannt gewordenen Controller-Patent noch nicht sicher war, ob Google auf der Game Developer Conference 2019 wirklich etwas zu den zukünftigen Gaming-Bestrebungen des Internetriesen ankündigen wird, bekommt jetzt die Bestätigung.

Zum einen ist in der Beschreibung des dazugehörigen Youtube-Livestreams von »Googles Vision für die Zukunft des Gaming« die Rede. Zum anderen wurde eine wichtige Personalie bekannt:

Wie Branchen-Veteranin Jade Raymond auf Twitter bekanntgab, arbeitet die ehemalige Games-Programmiererin und Produzentin künftig als eine der Vizepräsidentinnen von Google.

I’m excited to finally be able to share that I have joined Google as VP!