So hätte Google Maps für das Römische Reich ausgesehen, inklusive Routenplaner auf Latein

Google Maps ist aus unserem modernen Alltag kaum mehr wegzudenken. Sei es, um sich schon vorab am nächsten Urlaubsziel ein wenig umzusehen und Sehenswürdigkeiten zu entdecken, generell fremde Länder und Kontinente zu erkunden oder lediglich, um sich von einem Ort zum nächsten navigieren zu lassen.

Noch vor wenigen Jahrzehnten war eine derartige Technologie kaum vorstellbar. Von der Antike ganz zu schweigen. Doch wie hätte es ausgesehen, wenn die Menschen im alten Rom Zugriff auf das Internet gehabt hätten? Vielleicht wie das Projekt OmnesViae ( Omnes viae ist Latein und bedeutet so viel wie alle Wege ). Apropos Karten - wusstet ihr, dass diese die Welt praktisch nie korrekt darstellen?

91 12 Warum ist das so? Alle Länder der Welt sind kleiner, als es Google Maps zeigt

Nicht alle Wege führen nach Rom, zumindest nicht direkt

Dieser Inhalt ist Teil von GameStar Tech , unserer brandneuen GameStar-Marke für alles rund um Technik, egal ob für Spieler oder Tech-Fans: Gaming-Hardware, Smartphones, Gadgets & mehr. Alle Tech-Inhalte erkennt ihr fortan an dem Lila-Branding mit neuem Logo. Mehr Infos.

OmnesViae ist dabei in erster Linie ein Routenplaner durch das Römische Reich. Unter Iter vestrum , was zu Deutsch Ihre Reise bedeutet, gebt ihr Start- und Zielpunkt ein. Wichtig hierbei: Beide müssen sich unter den insgesamt 2.760 verzeichneten Städten und Orten befinden. Mit Ostendere ( zeige es ) bestätigt ihr. Nun zeigt euch die Software den passenden Weg inklusive aller Zwischenstationen und Flussüberquerungen an. Und das auch noch mit den korrekten lateinischen Namen.

Auf der Karte, die ihrerseits auf Google Maps beruht, seht ihr außerdem verschiedene Symbole, die die Größe und Relevanz einer Stadt zu Zeiten des Römischen Reichs widerspiegeln.

Diese Symbole basieren auf jenen der sogenannten Peutingerschen Tafel ( Tabula Peutingeriana ), die aus dem späten 12. oder beginnenden 13. Jahrhundert stammt und nach dem Augsburger Stadtschreiber Konrad Peutinger (1465 bis 1547) benannt ist. Sie fußt ihrerseits auf einer Vorlage aus der Zeit der Karolinger (in etwa aus dem 8. oder 9. Jahrhundert), die wiederum eine originale römische Straßenkarte aus dem Jahr 300 zum Vorbild hat.

Die digitale Rekonstruktion ist größer als das Original

Wenn ihr auf eines der bräunlichen Symbole klickt, seht ihr nicht nur den lateinischen Namen der Stadt oder des Ortes, sondern auch einen Ausschnitt aus der Peutingerschen Tafel. Ausgegraute Symbole stehen für Städte, die nicht auf der Peutingerschen Tafel verzeichnet sind, aber Teil des Römischen Reichs zu seiner größten Ausdehnung im Jahr 117 nach Christus waren.

Die Tabula Peutingeriana dürfte auch der Grund sein, warum OmnesViae die Verbindungen zwischen den Orten geradlinig darstellt und nicht etwa kartografisch korrekt. Denn auch auf der mittelalterlichen Tafel werden die Straßen als relativ gerade Linien abgebildet.

Wenn ihr stattdessen wissen wollt, wer die berühmteste Persönlichkeit eurer Heimatstadt ist, empfehlen wir euch einen Blick auf diese kuriose Weltkarte:

17 7 Einzigartige Weltkarte Wer ist die berühmteste Persönlichkeit eurer Heimatstadt?

OmnesViae ist eine Privatinitiative des Niederländers Renè Voorburg. Sie ist der Versuch einer digitalen Rekonstruktion der Peutingerschen Tafel und in mühevoller Kleinstarbeit Ende 2011 entstanden. Ein Stück Geschichte lebt in ihr also weiter. Das Original könnt ihr in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien bewundern.

Was haltet ihr von dem Projekt? Habt ihr euch schon eine Route damit planen lassen und wenn ja, wo ging es hin? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!