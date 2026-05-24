Als Mischung von Indiana Jones und Mission Impossible: Mit 72 Jahren kehrt Jackie Chan für den vierten Teil einer Action-Reihe zurück, bei der er einst fast ums Leben kam

2027 schlüpft Jackie Chan ein viertes Mal in die Rolle von Asian Hawk/Jackie Condor. Bildquelle: Splendid Film GmbH

Erinnert ihr euch noch an die Armour-of-God-Reihe von Jackie Chan, die vor allem für ihre spannende Mischung aus Komödie, echter Stunt-Arbeit und der Suche nach Schätzen à la Indiana Jones bekannt ist?

Der letzte Film »Chinese Zodiac« erschien bereits vor 14 Jahren. Laut Variety will es Jackie Chan jetzt noch einmal wissen: Er dreht eine weitere Fortsetzung mit dem Titel »Armour of God 4: Ultimatum.«

Im Regiestuhl sitzt Robert Kun, der bereits für die Stunt-Arbeit in Filmen wie Wächter des Tages oder Abraham Lincoln Vampirjäger bekannt ist. Produziert wird Ultimatum von dem kasachischen Unternehmen Salem Entertainment.

Die Fortsetzung handelt wieder von Chans Figur Asian Hawk/Jackie Condor (kurz: J.C.), der zu einer neuen Mission gerufen wird. Diesmal bricht eine weltweite Jagd auf ein uraltes Artefakt namens »Tumar« aus. Dem Finder winkt eine Belohnung von 20 Millionen Dollar.

Armour of God 4: Ultimatum soll im zweiten Quartal 2027 weltweit in den Kinos erscheinen. Die Dreharbeiten beginnen im Juli 2026 in Kasachstan und Aserbaidschan.

2:35 Armour of God - Chinese Zodiac war bis dato der letzte Film der beliebten Action-Reihe

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Der erste Film hätte Jackie Chan beinahe das Leben gekostet

Bei den Dreharbeiten zum ersten Teil der Armour-of-God-Reihe »Der rechte Arm der Götter« im Jahre 1986 hat sich Jackie Chan sehr schwer verletzt. Der damals 32-Jährige Schauspieler stürzte bei einem Stunt fünf Meter in die Tiefe und schlug mit dem Kopf auf einem Stein auf.

Dabei bohrte sich ein Fragment seines Schädels in sein Gehirn. Dieser Unfall hatte zur Folge, dass er einen großen Teil seines Gehörs auf dem rechten Ohr verlor. Nach diesem traumatischen Erlebnis übernahm Chan die Regie von Eric Tsang, da der hongkong-chinesische Schauspieler keine weiteren Kollegen in Gefahr bringen wollte.

Bei beiden nachfolgenden Filmen saß Chan ebenfalls im Regiestuhl. Es ist demnach das erste Mal seit Teil 1, dass er diesen Job in Ultimatum wieder jemand anderem überlässt. Hoffen wir, dass diesmal alles gut geht.

Das war übrigens nicht Chans einziger Unfall innerhalb der Filmreihe. In der ersten Fortsetzung »Der starke Arm der Götter« brach er sich bei einem gefährlichen Stunt das Brustbein. Die missglückte Szene ist sogar im Abspann zu sehen.

Jackie Chan plant für die Zukunft noch weitere Filme mit seinen neuen kasachischen Partnern, denn die neue Umgebung »eröffnet viele neue visuelle und kreative Ideen, die dem Publikum präsentiert werden können.« Demnächst sollen weitere Infos folgen.

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