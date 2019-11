Nachdem der Streaming-Dienst Google Stadia zum Release durch Faktoren wie noch fehlende Funktionen oder Probleme beim Versand der Freischalt-Codes negative Schlagzeilen gemacht hat, könnten Schwierigkeiten mit dem Chromecast Ultra hinzukommen.

So Berichten Reddit-Nutzer von hohen Temperaturen und sich teilweise abschaltenden Geräten. Laut den Erfahrungen in den Kommentaren zu dem Problem neigt der Chromecast Ultra auch unabhängig von Stadia dazu, recht warm zu werden. Das muss aber nicht generell ein Problem darstellen.

Google hat sich inzwischen in dem entsprechenden Reddit-Thread zu Wort gemeldet. Demnach habe man in ausführlichen Tests auch bei längeren Spiele-Sessions keine Schwierigkeiten mit einer Überhitzung und sich abschaltenden Geräten festgestellt.

Probleme mit unserem Testgerät

In unseren eigenen Stadia-Tests hatten wir zunächst das Problem, dass trotz Chromecast Ultra und dem Anschluss an einen 4K-Bildschirm mit Stadia kein Bild in 4K dargestellt wurde. Außerdem gibt unser Testgerät mittlerweile gar kein Bild mehr aus.

Da wir nicht lange auf dem entsprechenden Modell gespielt haben, halten wir es für unwahrscheinlich, dass zu hohe Temperaturen dazu geführt haben. Problemlos war unsere eigene Erfahrung mit dem Chromecast Ultra aber nicht.

Im Sub-Reddit zu Stadia häufen sich gleichzeitig momentan positive Beiträge zu der Spielerfahrung mit dem Streaming-Dienst von Google. Wenn ihr Stadia selbst bereits testen konntet, schreibt gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrung damit aussieht, auch in Bezug auf das Spielen per Chromecast Ultra.

