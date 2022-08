Gothic Remake: Die Entwickler beantworten eure Fragen!

Auf der gamescom 2022 werden wir das Team von Alkimia Interactive besuchen und mit ihnen über das Remake zu Gothic sprechen. Leider klappt das nicht direkt im Livestream, wir wollen euch aber trotzdem die Chance bieten, eure Fragen zur Rollenspiel-Hoffnung stellen zu können.

Deshalb unser verwegener Plan: Stellt eure dringendsten Fragen zu Gothic einfach in den Kommentarbereich unter diesem Artikel. Wir nehmen diese dann mit auf die Messe, fragen das Team und liefern euch bald darauf die Antworten.

Welche Fragen sind erlaubt?

Einschränkungen gibt's dabei nicht, bedenkt aber, dass das Team zu manchen Themen jetzt einfach noch keine Aussagen treffen kann. Etwa einen genauen Release-Termin, den Preis einer möglichen Collector's Edition oder die exakte Anzahl an Wölfen in der Verkaufsversion. Immerhin befindet sich das Gothic-Remake noch mitten in der Entwicklung und hat derzeit auch noch keinen Veröffentlichungszeitraum.

Deutlich wahrscheinlicher ist es deshalb, wenn ihr konkreten Klärungsbedarf zu Szenen aus dem aktuellen Minental-Trailer habt. Da hat Dimi hier im Artikel schon einige interessante Aspekte herausgerarbeitet, aber vielleicht ist euch ja noch mehr aufgefallen.

Noch bis zum 23. August sammeln wir eure Fragen und bedanken uns schon jetzt herzlich für's Mitmachen!

Bei unserem großen gamescom-Programm #FYNG gamescom gibt's vom 23. bis 27. August jeden Tag neue Spiele, Artikel und Livestreams auf unserem Twitch-Kanal. Mehr Infos zum Programm findet ihr hier.