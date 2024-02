Neues Monster im Gothic Remake enthüllt: Der Flammendämon ist fast nicht wiederzuerkennen

Der Flammendämon in Xardas Turm hat sich deutlich verändert.

Bis zum Release des Gothic Remakes kann es noch eine ganze Zeit lang dauern: Das Spiel soll irgendwann im Verlauf von 2024 erscheinen, einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Aber immerhin lassen uns die Entwickler immer wieder einen Blick auf das neue Erscheinungsbild verschiedener Monster werfen. Dieses Mal sehen wir den Flammendämon, den wir in Xardas Turm im Orkgebiet treffen.

Größer und feuriger

Das neue Design seht ihr unten in all seiner flammenden Pracht. Der Dämon wirkt deutlich größer, und feuriger als im Original. Wie die Entwickler klargestellt haben, wird allerdings nur der Flammendämon im Turm dieses Aussehen bekommen.

Während sich Flammendämon, Dämonenlords und normale Dämonen im Original ein Modell teilen, wird es im Remake drei verschiedene Designs geben.

Kämpfen müsst ihr gegen das Monster glücklicherweise nicht, wie ihr euch vielleicht noch erinnert. Der Flammendämon bewacht zwar den Turm, lässt euch aber ohne Gewalt passieren.

Was meinen die Fans?

Auf dem offiziellen Discord-Server und im Forum von World of Players äußern sich viele Spielerinnen und Spieler kritisch zum neuen Design des Flammendämons.

So wird etwa bemängelt, dass die neue Version sich zu weit vom Vorbild entferne. Auf manche Fans wirkt der Dämon außerdem zu generisch, und lässt den Charme des Originals vermissen. So schreibt etwa Uncle-Bin:

Hm… das sieht leider wie ein 08/15-Wegwerfdämon aus. Wenn ich mir den anschaue, habe ich das Gefühl den schon hundertmal in hundert anderen Spielen gesehen zu haben. Da ist vom plumpen Charme des alten Modells leider nichs übrig geblieben.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Lob für den neuen Flammendämon, wie etwa von Ambar auf Discord:

Finde, das ist eines der besten Designs bis jetzt, mag die künstlerische Idee. [...] Finde es sehr gelungen und recht unique, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht generisch aussieht, so wie man sich einen Dämon halt vorstellt, aber das ist der alte ja auch. Die Details sind das Interessante.

Das Design des Flammendämons ist nicht das erste, von dem manche Gothic-Fans enttäuscht sind. Zuvor sorgten bereits die neuen Versionen der Blutfliege und des Feuerwarans für Kritik.

Was meint ihr? Gefällt euch das neue Aussehen des Flammendämons? Oder seid ihr der Meinung, dass sich die Entwickler mehr am Original orientieren sollten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!