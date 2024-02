Gothic Remake: Das neue Aussehen eines altbekannten Monsters wird von Fans kritisch beäugt

Der Feuerwaran im Gothic Remake ist kaum wiederzuerkennen.

Während Piranha Bytes, die Entwickler der originalen Gothic-Trilogie, aktuell vor einer ungewissen Zukunft stehen, zeigen die spanischen Kollegen von Alkimia Interactive regelmäßig neue Artworks zum Gothic Remake. Wie diesen bekannten Feind, der vielen Spielern das Leben zur Hölle gemacht hat:

Jetzt wurde der neue Look eines weiteren altbekannten Feindes enthüllt - doch dessen überarbeitetes Design stößt bei Fans aktuell nur auf wenig Begeisterung.

Um welchen Feind handelt es sich? Bei dem neu enthüllten Monster handelt es sich um den Feuerwaran, eine gefährliche Echse, die euch im Original gerne mal mit einer ausgespuckten Stichflamme gegrillt hat, wenn ihr nicht den Flammenschutztalisman der Orks getragen habt.

Ihre Zungen sind nicht nur eine wertvolle Trophäe bei den Orks, sondern werden auch für die Herstellung mächtiger Runen benötigt. Auf X (ehemals Twitter) wurde nun ein gerendertes Artwork ihres neuen Designs geteilt:

Wenn ihr die sandigen Strände von Myrtana erkundet, passt auf! Hier könntet ihr auf Feuereidechsen stoßen! Ihre Kämme leuchten rot, und ihre Mäuler spucken schreckliche Flammen!

Seid vorsichtig, wenn ihr in den Orklanden und am Strand in der Nähe des geheimnisvollen Nebelturms auf diese Feuerwesen trefft!