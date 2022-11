Gothic Remake: Die einst drolligen Goblins sehen jetzt furchteinflößend aus

Gothic-Spieler sind Schweine. Jahrelang haben sie sich über die Goblins in Piranha Bytes' Rollenspiel lustig gemacht, ohne Rücksicht auf die Gefühle der grünen und schwarzen Monster.

Zugegeben, die Goblins haben es ihnen auch leicht gemacht: Nur etwa hüfthoch kamen sie daher, mit einer schuppigen Hauttextur und einer unfreiwillig komischen, in Ewigkeit erstarrten Fratze mit aufgerissenem Maul. In Gothic 1 und 2 schwangen die Goblins oftmals lediglich Holzknüppel in ihren blockigen Fäusten, dazu gaben sie beim Angriff ein seltsames Quieken von sich, das mehr an eine Gummiente erinnerte als an ein furchteinflößendes Monster.

84 60 Aufstieg und Fall von Gothic So entstand ein deutsches RPG-Meisterwerk

Im mit Spannung erwarteten Gothic Remake ist aber Schluss mit lustig! Denn die Goblins haben dafür einen neuen, Furcht einflößenden Look von Entwickler Alkimia Interactive spendiert bekommen. Bevor wir euch den zeigen, wollen wir aber noch eine Gedenkminute für das alte Monstermodell aus den früheren Gothics einlegen. Und wie ginge das besser als mit diesem Video?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Goblin-Verwandlung: Von süß zu grausig

So, genug gewitzelt, die Zeiten der deskeptierlichen Äußerungen gegenüber den Goblins sollen im Remake endgültig der Vergangenheit angehören. Denn für das neue alte Gothic haben sich die Entwickler ein Facelifting der in den Anfangsgebieten zahlreich auftretenden Monster vorgenommen - neben vielen anderen Ideen, die das Remake von Gothic zum Hit machen sollen.

Seid ihr bereit? Dann kommt hier das neue Artwork zum Gothic Remake, das ihr besser nicht euren Kindern zeigen wollt, sofern sie keine Albträume bekommen sollen:

Das auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichte Bild wird auf dem Discord-Server des Gothic Remakes von folgendem Text begleitet:

»Diese hinterhältigen kleinen Kreaturen können selbst hartgesottene Abenteurer nerven. Für unerfahrene Krieger können sie sogar ihren Untergang bedeuten! Sie können dich schnell umzingeln und alle gleichzeitig angreifen, bewaffnet mit Knüppeln, alten rostigen Schwertern oder allem, was sie in die Finger bekommen können! Goblins sind schlau und vor allem leichtfüßig. Erinnerst du dich an unseren alten Freund Talas aus dem Sektenlager, der den Almanach an eine Bande von Goblin-Räubern verloren hat? Es ist an der Zeit, sich wieder mit ihm zusammenzutun und es zurückzuholen!«

Im Vergleich zu früher besitzen die Goblins nun langgliedrige Finger und kleine Hörner, die ihre ledrige Haut an Schultern und Kopf durchbrechen. Besonders auffällig sind die großen Augen, die dezent wahnsinnig auf ihre Opfer starren. Die spitzen Ohren dagegen stellen die größte Parallele zum alten 3D-Modell aus Gothic dar.

12:28 Im Video fassen wir die Infos zum Gothic Remake zusammen: Was ist anders, was wird besser?

Freilich ist noch überhaupt nicht klar, wie detailgetreu die spanischen Entwickler das Artwork in Spielgrafik umsetzen werden. Dafür hat Komponist Kai Rosenkranz bereits bekanntgegeben, dass die Originalsounds aus Gothic beim Remake als Vorlage für komplett neue Geräusche dienen - ob dies bedeutet, dass die Goblins bei der Neuveröffentlichung dieselbe putzige Quietscheenten-Sprache brabbeln wie damals?

Oder wird das von THQ Nordic vertriebene Remake, bei dem Originalentwickler Piranha Bytes nur noch in beratender Funktion tätig ist, auch die Geräuschkulisse der Goblins dem düsteren neuen Äußeren anpassen? Zu wünschen wäre es, sonst werden die Viecher wohl auch 2024 ausgelacht, wenn mit einem Release des Spiels zu rechnen ist.