Gothic Remake: Wie gefällt euch das neue Gameplay? Stimmt in der Umfrage ab!

4:23 Endlich Premiere für das Gothic Remake! Hier sind über 4 Minuten echtes Gameplay

Endlich ist die Fleischwanze aus dem Sack: THQ Nordic hat das erste richtige Gameplay zum Gothic Remake gezeigt. Darin sind schon alle drei Lager des Minentals zu sehen, außerdem viele Kreaturen wie Molerats, Scavenger, Warane, Goblins und Minecrawler.

Außerdem lassen sich gleich mehrere alte Bekannte blicken, von Diego bis Thorus haben wir einige Kameraden von früher erspäht – alle Details haben wir in einem eigenen Artikel aufgelistet.

Wir wissen, dass Gothic vielen von euch mächtig am Herzen liegt. Deshalb wollen wir unbedingt eure Meinung hören: Wie gefällt euch da bisher Gezeigte? Versprüht das in euren Augen pure Minental-Stimmung oder schrecken euch die steifen Charaktermodelle ab? Stimmt bitte hier ab!

Das schwierige Remake

Die Entwickler stehen mit ihrem Remake-Projekt vor einer ziemlich schweren Aufgabe. Einerseits soll sich Gothic anfühlen wie früher - also kantig, schwer, raubeinig und ganz anders als andere große Rollenspiele. Andererseits sind Verbesserungen bei Grafik und Gameplay dringend nötig, um ein modernes Spielepublikum anzuziehen.

Diese Gratwanderung dürfte ungefähr so einfach sein wie einen Sumpfhai mit Fäusten zu erledigen. Immerhin sieht das Gameplay aber schon sehr vertraut aus, viele Orte sind fast exakt nachgebaut, auch die Waffen und Rüstungen kommen uns sehr bekannt vor.

Neu ist auf jeden Fall die deutlich detailreichere Welt (okay, auch kein Wunder, 23 Jahre später) und die schicke Beleuchtung, die auf der Power der Unreal Engine 5 basiert. Spielerisch sollen zum Beispiel das Magiesystem und das Crafting aufpoliert werden, außerdem kann der namenlose Held jetzt klettern, wie auch schon kurz im Video zu sehen.

Verratet uns doch gerne auch in den Kommentaren, was euch bisher gut gefällt und was vielleicht nicht so. Was muss ein Gothic im Jahr 2024 eurer Meinung nach liefern? Glaubt ihr, das Remake kann auch Neueinsteiger begeistern?

Vielen Dank schon mal für eure Teilnahme an unserer Gothic-Umfrage, wir freuen uns, eure Ansichten zu lesen.