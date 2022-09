Gratis bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei kostenlosen Spiele der Woche?

Es ist mal wieder Donnerstag und ihr wisst, was das bedeutet: Es gibt mal wieder kostenlose Spiele im Epic Games Store für eure Sammlung.

Diese Woche erwarten euch gleich zwei kostenlose Titel: Ein Singleplayer-Abenteuer mit einem Fuchs in der Hauptrolle sowie ein Space-Adventure, das sich einiges beim Indie-Hit FTL abschaut.

Spirit of the North

Worum geht's? In Spirit of the North übernehmt ihr die Rolle eines Rotfuchses, der sich durch das wunderschöne und überaus frostige Island rätseln muss. Geleitet vom Geist der Nordlichter begebt ihr euch auf eine Reise, bei dem ihr das Geheimnis einer verlorenen Zivilisation aufklärt und viel über die nordische Mythologie lernt.

Für wen lohnt es sich? Ihr mögt Walking-Simulationen wie Firewatch, knackt gerne Rätsel und wollt euch in einer dichten, atmosphärischen Welt verlieren? Wenn es nicht immer brachiale Action sein muss, dann könnt ihr mal hereinschauen.

The Captain

Worum geht's? The Captain ist größtenteils ein klassisches Point&Click-Adventure, ganz im Stil der alten Sierra-Spiele wie King's Quest oder - noch passender - Space Quest. Als Wissenschaftler der Weltraumflotte seid ihr am anderen Ende der Galaxie gestrandet und müsst schnell wieder zur Erde zurückkehren, um eure Heimat vor einer drohenden Alien-Invasion zu warnen.

Zum Adventure-Teil gesellt sich aber noch eine gute Prise des Weltraum-Hits FTL: Ihr müsst euer Raumschiff verwalten, Upgrades installieren und euch um die Bedürfnisse der Crew kümmern. Bei eurem Weg zur Erde stehen euch viele verschiedene Wege offen, ihr könnt den Weltraum erkunden, Nebenquests annehmen und euch in rundenbasierten Raumkämpfen versuchen.

Für wen lohnt es sich? Wer Weltraumspiele, Rundenkämpfe und Star Trek mag, gerne schwierige Entscheidungen trifft und sich am Pixel-Look nicht stört, darf gerne einen Blick riskieren.

