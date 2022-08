Prime Gaming schenkt euch im September 2022 Assassin’s Creed, Shadow of Mordor & mehr

Auch im September 2022 verteilt Amazon Prime Gaming wieder zahlreiche Spiele an alle Kunden seines Abo-Dienstes Amazon Prime. Nachdem es im August mit Starcraft Remastered nur ein echtes Highlight gab, erwarten euch im September gleich drei große Titel.

Wie sichere ich mir die Spiele? Falls ihr Prime-Kunden seid, müsst ihr euch lediglich in euer Amazon-Konto einloggen, die Prime-Gaming-Webseite besuchen und bei den Spielen auf den Aktivieren-Button klicken. Anschließend könnt ihr die Spiele mit der Amazon Games App installieren.

Highlights im September 2022 bei Amazon Prime Gaming

Assassin’s Creed Origins

Genre: Open-World-Rollenspiel | Entwickler: Ubisoft | Veröffentlichung: 27. Oktober 2017

Assassin’s Creed Origins markierte 2017 einen Neustart für die Assassin’s-Creed-Serie, das Abenteuer in Ägypten war deutlich mehr Rollenspiel. Ihr übernehmt hier die Rolle des Medjai Bayek, der bei einem Angriff durch maskierte Männer seinen Sohn verliert und anschließend einen blutigen Rachetrip durch die Wüste startet.

Allein für die mitreißende Handlung ist Assassin’s Creed Origin einen Blick wert, aber auch die Open World steckt – typisch Ubisoft – voller Nebenaufgaben, die euch dutzende Stunden beschäftigen. In unserer Rangliste der besten Assassins-Creed-Spiele ist Origins übrigens ziemlich weit oben gelandet.

Mittelerde: Mordors Schatten

Genre: Open-World-Rollenspiel | Entwickler: Monolith | Veröffentlichung: 30. September 2014

Auch in Mittelerde: Mordors Schatten erwartet euch eine coole Open World, denn hier könnt ihr das düstere Mordor und andere Bereiche aus der Welt Mittelerde bereisen. Ihr übernehmt die Rolle des Waldläufers Talion, der von Saurons Truppen getötet und anschließend vom Geist des legendären Elbenfürstes Celebrimbor wiederbelebt wird.

Das coolste Feature ist allerdings das Nemesis-System, mit dem das Spiel ein verzweigtes Netz aus Orks erschafft, denen ihr in der Spielwelt begegnen könnt. Jeder Ork besitzt seine eigenen Stärken, Schwächen und Beziehungen zu anderen feindlichen NPCs – tötet ihr etwa einen Hauptmann, kann einer seiner Untergebenen seinen Platz einnehmen.

Genre: Fußballmanager | Entwickler: Sports Interactive | Veröffentlichung: 8. November 2021

Der Football Manager gehört seit Jahren zu den meistgespielten Spielen auf Steam und jetzt bekommt ihr die aktuelle Version geschenkt. Auch wenn hierzulande viele Spieler Titel wie We Are Football bevorzugen, in denen man selbst Stadionumfeld inklusive Toiletten und Würstchenbuden baut, ist der FM die beste Fußballsimulation auf dem Markt.

Die Darstellung der Partien sucht seinesgleichen, denn die Spielzüge werden in Echtzeit berechnet und wirken wie aus einer realen Partie herausgegriffen. Jede eurer Entscheidungen und Anweisungen zeichnet sich auch unmittelbar auf dem Spielfeld ab.

Spieler zu kaufen und zu verkaufen, Trainingspläne zu erstellen und mit der Presse zu sprechen gehört aber ebenso zum Tagesgeschäft, wenn ihr wollt. Wer etwa ausschließlich für Aufstellungen oder Transfers zuständig sein will, kann auch seine Angestellten alle anderen Aufgaben übernehmen lassen.

Weitere Spiele bei Prime Gaming im September 2022

The Dig: Ein klassisches Lucasarts-Adventure, in dem ihr dem Geheimnis um einen mysteriösen Asteroiden auf die Spur geht.

Defend the Rook: eine interessante Mischung aus Roguelike-Brettspiel und Tower Defense.

We. The Revolution: Hier schlüpft ihr in die Rolle eines Richters während der Französischen Revolution und müsst schwierige Urteile fällen.

Castle on the Coast: Ein niedlicher 3D-Plattformer, in dem ihr als Giraffe durch bunte Spielwelten turnt.

Word of the Law: Death Mask: Ein Krimi-Abenteuer, das spielerisch an eine Mischung aus Wimmelbild- und Rätselspiel bietet.

Auf welches Spiel freut ihr euch nächsten Monat am meisten? Oder ist im September gar nichts Spannendes für euch dabei? Schreibt es uns in die Kommentare!