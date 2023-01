Gratis bei Epic: Diese Woche werden zwei Spiele mit Gold-Award verschenkt

Nachdem im Epic Store zwischen den Jahren bereits täglich Spiele verschenkt wurden, geht es ab dieser Woche mit dem normalen Rhythmus weiter. Ihr bekommt also wieder wöchentlich mindestens ein Spiel geschenkt. An diesem Donnerstag lohnt sich das Angebot ganz besonders, vor allem, wenn ihr Strategiespiele liebt. Immerhin gibt es gleich zwei Titel für lau, die beide bei uns im Test eine hervorragende Wertung abgestaubt haben und mit einem Goldaward ausgezeichnet wurden.

Wie immer gilt: Um diese Spiele einzusacken, müsst ihr euch einfach nur mit eurem Account im Epic Game Store anmelden, die Shop-Seite der Spiele aufsuchen und könnt sie dann eurer Bibliothek hinzufügen. Die Spiele gehören dann für immer euch, ihr habt aber nur bis nächsten Donnerstag um 17 Uhr Zeit.

Wir verraten euch hier, für wen sich die beiden Gratis-Games lohnen.

Shadow Tactics - Aiko's Choice

PLUS 6:33 Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice - Test: Ein Addon für Kenner

Genre: Echtzeit-Taktik | Entwickler: Mimimi Games | Release: 6. Dezember 2021 Zum kostenlosen Spiel

Fünf Jahre nach dem Release des Hauptspiels bekam der Überraschungs-Hit Shadow Tactics ein alleine lauffähiges Addon spendiert. Hier dreht sich die Story um die Vergangenheit der Kunoichi-Adeptin Aiko, die wir in insgesamt drei Haupt- und drei Nebenmissionen nacherleben. Wie im Hauptteil wird Aiko dabei von ihren treuen Gefährten unterstützt, die mal als Ninja, mal als Samurai ganz eigene Fähigkeiten mitbringen. Vor allem müsst ihr aber leise sein und dürft nicht zu viel Aufmerksamkeit auf euch ziehen. Aiko's Choice bietet klassische Stealth-Taktik und überzeugt mit großen Levelbereichen, die ihr auf ganz unterschiedliche Art und Weise durchqueren könnt.

Welche Fähigkeiten ihr einsetzt, welche Umgebungsobjekte euch einen Vorteil verschaffen und auch, ob ihr tödlich agiert oder Leben verschont, könnt ihr stets aufs neue für euch entscheiden. Das macht im Addon genau so viel Spaß wie im deutlich längeren Hauptspiel und im Test gab es sogar ganze 86 Punkte:

39 31 Mehr zum Thema Die Taktik-Krönung der letzten Jahre

Für wen geeignet?

Auch wenn Aiko's Choice ein herausragendes Spiel ist, richtet es sich eindeutig an Kenner des Hauptspiels. Immerhin werdet ihr direkt ins Geschehen geworfen und lernt die Charaktere nicht erst kennen. Auch die Missionen setzen ein wenig voraus, dass ihr euch mit Echtzeit-Taktik bereits gut auskennt. Hierzu gehört beispielsweise, die Talente der Charaktere clever miteinander zu kombinieren, Geduld zu beweisen und nicht frustriert den PC auszuschalten, wenn ihr einen Abschnitt zum zehnten mal neu laden müsst. Neuladen gehört in dieser Art Schleichspiel zum Konzept!

Kerbal Space Program

8:08 Test: Kerbal Space Program - Schwer zugänglich, mickrige Grafik, tolles Spiel!

Genre: Technische Simulation | Entwickler: Squad | Release: 27. April 2025 Zum kostenlosen Spiel

Lasst euch von der knuffigen Grafik mit den putzigen kleinen Aliens nicht täuschen. Kerbal Space Program ist eine knallharte Weltraum-Simulation! In diesem Spiel steht es euch komplett frei, euer eigenes Raumfahrtprogramm ins Leben zu rufen und damit den Orbit zu erforschen. Allerdings wird es einige Zeit dauern, bis eure Kerbals auch Erfolge feiern. Davor gilt es, viel Zeit in der Werkstatt zu verbringen. Ihr müsst nämlich auch eure eigenen Raketen zusammenbauen.

Das könnte in einem Spiel einfach sein, doch in Kerbal Space Program müsst ihr wirklich viel beachten. Ein Triebwerk zu viel, ein Stabilisator zu wenig, und schon verwandelt sich euer Spacecraft in einen feurigen Brummkreisel, der wie zu Silvester hoch am Himmel in einer gewaltigen Explosion vergeht. Klingt anstrengend, macht aber unheimlich viel Spaß! Im Test gab es eine ausgezeichnete Wertung von 87 Punkten.

60 2 Mehr zum Thema Kerbal Space Program im Test

Für wen geeignet?

In Kerbal Space Program könnt ihr unter Umständen hunderte Stunden verbringen. Allerdings werdet ihr die Hälfte dieser Zeit damit zubringen, die Mechaniken zu lernen. Wie gesagt steckt darin immerhin eine extrem detaillierte Simulation. Damit ihr also wirklich Spaß haben könnt, müsst ihr dazu bereit sein, euch eine ganze Zeit lang in das Spiel reinzufuchsen. Einfach mal eine Rakete bauen und das All erforschen, wird nicht funktionieren. Ihr braucht eine Faszination für Technik und Physik, dann werdet ihr aber den Spaß eures Lebens haben.

Was haltet ihr von den beiden kostenlosen Spielen? Könnt ihr euch dafür begeistern oder ist eher nichts dabei? Schreibt uns in die Kommentare!