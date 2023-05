Gratis bei Epic: Diese Woche erwarten euch gleich drei kostenlose Spiele

Diese Woche könnt ihr gleich drei Mal beim Epic Store gratis zuschlagen - am besten mit den magischen Boxhandschuhen des Kängurus.

Der Epic Games Store will euch diesmal gleich drei Spiele gratis ans Herz legen. Eine Woche lang könnt ihr euch ein Party-Spiel, einen Oldschool-Racer und einen 3D-Plattformer sichern. Wir stellen die Titel kurz und knapp vor, damit ihr entscheiden könnt, ob ihr den Spielen eine Chance gebt.

Against All Odds

Genre: Party-Spiel | Releasejahr: 2023 | Entwicklungsstudio: Microwave Games Zum kostenlosen Spiel

Against All Odds (vormalig Slaughter League) erinnert ein wenig an Ninja Warrior – nur deutlich gefährlicher. Wer hier von der Plattform fällt, hat sich nicht nur einen Finger gebrochen. Nein, hier wartet ein menschenfressender Hai im darunter befindlichen Becken. Wer aber die lebensgefährlichen Hindernisse gekonnt umgeht, muss sich nur noch um den ersten Platz bemühen.

In Against All Odds tretet ihr nämlich gegen eure Freunde an, für ein paar spaßige Runden auf LAN-Partys eignet es sich also wunderbar. Das Spiel erscheint übrigens auch zeitgleich mit Epics Aktion, es ist also ganz frisch auf dem Markt.

Horizon Chase Turbo

Genre: Rennspiel | Releasejahr: 2018 | Entwicklungsstudio: Aquiris Zum kostenlosen Spiel

Horizon Chase Turbo schickt euch spielerisch zurück in die 80er und 90er: Das Rennspiel ist nämlich stark inspiriert von den damals erschienenen Racern. Euch erwartet also klassische Arcade-Fahrerei mit einer tief sitzenden Kamera.

Was bei dem Oldschool-Flair natürlich nicht fehlen darf: Der Splitscreen-Modus für vier Spieler! 111 Rennstrecken könnt ihr dann gemeinsam mit 33 verschiedenen Autos in Horizon Chase Turbo befahren.

Kao The Kangaroo

Genre: 3D-Plattformer | Releasejahr: 2022 | Entwicklungsstudio: Tate Multimedia S.A. Zum kostenlosen Spiel

Zu guter Letzt bewegen wir uns nach Down Under, in Kao The Kangaroo spielen wir nämlich … einen deutschen Rauhaardackel! Nein, natürlich schlüpfen wir in die Rolle eines Kängurus – eines boxenden Kängurus. Damit wir auch ordentlich austeilen können, sind unsere Boxhandschuhe in dem Plattformer auch noch magisch!

Wir versuchen als der sprunghafte Kao das Verschwinden unseres Vaters aufzuklären und bereisen dafür einige bunte Welten. Wer Spaß an alten 3D-Plattformern wie Banjo-Kazooie hat, sollte sich Kao The Kangaroo mal genauer ansehen.

Werdet ihr diese Woche bei einem oder mehreren Titeln zuschlagen? Schreibt es gerne in die Kommentare!