Gratis bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei neuen kostenlosen Spiele?

Der Monat des Horrors ist da und der Epic Games Store liefert schon jetzt passende Gratis-Spiele, damit ihr euch für Halloween in die richtige Stimmung begeben könnt. Es handelt sich aber nicht um Horror-Spiele, es ist mehr das Setting, das zum Feiertag passt.

Die wichtigsten Eckdaten zu den Spielen findet ihr gleich hier:

Rising Hell: Im vertikalen Plattformer verschlägt es euch in die Untiefen der Hölle, aus der ihr entkommen müsst. Sterbt ihr, verliert ihr fast den gesamten Fortschritt. Es handelt sich bei Rising Hell also um ein Roguelite.

Auch hier findet ihr euch in der Hölle wieder – diesmal jedoch ohne Roguelite-, dafür mit Puzzle-Elementen. Hauptsächlich wird aber weiterhin auf Dämonen eingedroschen, während fetzige Musik eure blutigen Taten untermalt.

Wie immer gilt das Angebot genau sieben Tage lang und endet somit am 13. Oktober um 17 Uhr. Falls ihr euch die Spiele direkt schnappen wollt, führt euch der folgende Link zur Aktion. Wollt ihr lieber noch etwas mehr über die Titel erfahren, dann lest gerne weiter.

Das könnt ihr von Rising Hell erwarten

Machen wir ein kurzes Quiz: Ich beschreibe euch ein Spiel und ihr erratet den Titel. Es handelt sich beim gesuchten Spiel um ein Roguelite aus den letzten zwei Jahren, in dem ihr versucht, aus der Hölle zu entkommen. Dabei schnetzelt ihr euch durch allerlei Dämonen hindurch. Sterbt ihr, müsst ihr euch erneut hocharbeiten – die Hölle ist jedoch prozedural generiert und verändert sich bei jedem Run.

Die Lösung ist, Trommelwirbel bitte: Rising Hell! Okay, vermutlich keine große Überraschung – aber es hätte genauso gut das gefeierte Hades sein können. Auf dem Papier klingt das nämlich sehr ähnlich, auch wenn sich der Style der Spiele doch deutlich unterscheidet.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist außerdem das Feedback der Fans: Rising Hell kommt auf Steam mit 91 Prozent positiver Rezensionen sehr gut an. Hades ist aber zugegeben mit unglaublichen 98 Prozent noch einen Ticken beliebter und hat knapp tausend Mal so viele Bewertungen. Auch wir waren in unserem Test zu Hades mehr als angetan:

In Rising Hell spielt ihr nicht den Sohn des Hades, sondern viele unterschiedliche Charaktere, die ihr freischalten könnt. Die unterscheiden sich nicht nur im Aussehen, sondern auch im Spielstil. Bosskämpfe gegen Dämonen wie Belzebub und Co. dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Für wen könnte Rising Hell interessant sein?

Allen voran solltet ihr euch natürlich mit Plattformer anfreunden können, die im Pixel-Stil daherkommen. Wenn euch Rock und Metal zusagt, wäre das auch ein großer Pluspunkt. Die Musik begleitet euch nämlich durch das Spiel hindurch. Zu guter Letzt ist eine Prise Frustresistenz von Vorteil – immerhin beginnt ihr dank der Roguelite-Mechanik bei jedem Tod wieder fast ganz von vorne.

Das steckt in Slain: Back From Hell drin

Wenn euer Metal-Herz in letzter Zeit nicht oft genug im Takt des Schlagzeugs gepumpt hat, dann solltet ihr bei Slain: Back From Hell aufhorchen. Im Soundtrack des Castlevania-ähnlichen Spiels läuft nämlich ein Heavy-Metal-Stück nach dem anderen.

Selbst der Stil des Spiels ist vollgepackt mit Hommagen an Artworks klassischer Metal-Alben. Ansonsten kloppt ihr euch in gewohnter Arcade-Manier gegen Skelette, Monster und andere blutbesudelte Gegner.

Erst kürzlich ist mit Metal: Hellsinger ein weiteres Videospiel erschienen, dass sich ganz der Metal-Kultur widmet. In dem Shooter müsst ihr im Takt schießen. Wie das dann aussehen kann, seht ihr in folgendem Gameplay-Trailer:

Wer sollte Slain: Back from Hell eine Chance geben?

Es ist relativ offensichtlich, dass hier vor allem Metal-Fans Freude finden werden. Wenn ihr mit der Musikrichtung gar nichts anfangen könnt, dann werdet ihr euch mit Slain: Back from Hell vermutlich schwertun.

Was haltet ihr von den dieswöchigen Gratis-Spielen beim Epic Games Store? Werdet ihr die Titel ausprobieren während ihr euer wallendes Haar beim Headbangen gegen den Bildschirm klatscht oder wartet ihr lieber auf die nächste Ladung kostenloser Spiele? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!