Gratis bei Epic: Ein Spiel mit 83er-Wertung, das oft übersehen wird

Eine neue Woche, ein neues Epic-Geschenk: Diesmal schickt euch The Lion's Song in ein künstlerisch gestaltetes Österreich des frühen 20. Jahrhunderts, in dem ihr in der Rolle genialer Protagonisten eine verwobene Geschichte erlebt.

Wir erklären euch an dieser Stelle, was The Lion's Song ausmacht und wer genauer hinschauen sollte. Es handelt sich um einen echten Geheimtipp, wie unser Test mit starker 83er-Wertung festhält. Ihr findet ihn unter dem folgenden Link und auch im Ticker auf der GameStar-Startseite.

Worum geht's in The Lions Song?

Genre: Point&Click-Adventure | Entwickler: Mi'pu'mi Games | Plattform: PC, Mac | Release: 7. Juli 2016

Im Österreich des frühen 20. Jahrhunderts, das vor großen politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen steht, spielt ihr vier Story-Episoden und übernehmt jeweils die Rolle eines genialen Künstlers oder Wissenschaftlers. Alle fechten einen »persönlichen Kampf um Kreativität, menschliche Beziehungen und Inspiration« aus.

Episode 1 - Die Komponistin: In Episode 1 geht es um die talentierte Musikstudentin Wilma, die vor ihrem ersten großen Konzert mit einer Schreibblockade kämpft. Ihr Professor schickt sie auf eine einsame Berghütte, wo sie Ruhe, Entspannung und damit hoffentlich auch ihre Kreativität wiederfinden soll.

Episode 2 - Der Maler: Der begabte bildende Künstler Franz will in Episode 2 seinen Namen in der Kunstszene verewigen und kann dabei auf seine Fähigkeit bauen, Schwächen und Ängste von Menschen zu erkennen, um sie in seiner Kunst zu verewigen. So verbildlicht er »recht illustre Gestalten der Wiener Gesellschaft« und ihr als Spieler begleitet ihn dabei.

Episode 3 - Die Mathematikerin: In Episode 3 dreht sich die Handlung um die Welt der Wissenschaft. Die Mathematikerin Emma versucht am Vortag des Ersten Weltkriegs sich in der männlich dominierten Forscherwelt Gehör zu verschaffen. Das misslingt und sie fasst den Entschluss, sich als Mann zu verkleiden. Als Emil startet sie einen neuen Versuch und ihr als Spieler sollt ihr dabei helfen.

Episode 4 - Der Schriftsteller: In der vierten und letzten Episode laufen alle Geschichten zusammen. Jetzt soll sich ein neuer Blickwinkel auf die Ereignisse eröffnen. Hier wird auch klar, dass alle vom Spieler getroffenen Entscheidungen letztlich eine Auswirkung haben.

Wie spielt sich das?

Als Point&Click-Adventure der alten Schule blickt ihr auf sepiafarbene Szenen, bewegt euch durch die gezeichneten Level und wählt in Gesprächen aus verschiedenen Dialogoptionen. The Lion's Song setzt stark auf Atmosphäre und Handlung und spielt sich sehr gemächlich.

Der Trailer zeigt stimmungsvolle Szenen aus dem Spiel:

Für wen lohnt sich das Spiel?

Fans alter Adventures wie Monkey Island oder auch neuerer Ableger wie Deponia könnten am Gameplay von The Lion's Song gefallen finden. Allerdings ohne den ganzen Humor, denn das neue Epic-Geschenk legt eine sehr melancholische Schallplatte auf.

Wenn ihr außerdem an Geschichte, Kunst, Kultur und Psychologie interessiert seid, kommt ihr sicherlich auf eure Kosten. The Lion's Song enthält sogar einen Gastauftritt des berühmten Psychologen und Begründers der Psychoanalyse Sigmund Freud.

Werdet ihr euch The Lion's Song diese Woche sichern oder habt ihr es bereits gespielt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!