Wenn das Lucasarts-Adventure Grim Fandango in eurem Spielerherz einen ähnlichen Ehrenplatz innehat wie in meinem, dürfte euch das folgende Video ebenso begeistern wie mich. Im Rahmen der E3 2018 versammelte Tim Schafer die englischen Originalsprecher des Spiels, die in einer Live-Lesung einige der besten Szenen nachspielten. Als Extra-Gast und Joker, der verschiedene Nebenrollen übernahm, trat der Schauspieler Jack Black auf.

Unterstützt wurden die Sprecher von mehreren Musikern, darunter Peter McConnell (der den Soundtrack zu Grim Fandango komponierte), Clint Bajakian (u.a. LucasArts' Outlaws) und Mark Griskey (u.a. Star Wars: The Old Republic). Das Resultat spricht für sich:

Selbst wenn man die (ebenfalls erstklassigen) deutschen Synchronsprecher gewohnt ist, sorgt dieser Auftritt bei Adventure-Fans für Gänsehaut. Anlass für die Aufführung war übrigens der zwanzigste Geburtstag von Grim Fandango, der in diesem Oktober ansteht.

Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, euch mit Manny durch das Reich der Toten zu rätseln, ist das problemlos möglich. 2015 erschien ein Remaster, das das alte Spiel zwar grafisch nicht wesentlich aufpolierte, aber immerhin um eine Maussteuerung bereicherte.

Im Rahmen des Events kündigte Tim Schafer an, Grim Fandango in dieser neuen Version auch auf Nintendo Switch veröffentlichen zu wollen. Eine Umsetzung sei bereits in Arbeit.