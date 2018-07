Große Jubiläumsverlosung zur 250. Ausgabe - Gewinnt bei uns einen Komplett-Rechner, Headsets und vieles mehr

Zu einem gescheiten Jubiläum gehört auch eine Verlosung. Zusammen mit unseren Partnern haben wir tolle Preise für euch organisiert, die jedem PC-Spieler Freude machen dürften. Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Erfolg beim Mitmachen.

Eure GameStar-Redaktion

ZOTAC

Heutzutage muss ein Heimcomputer schon mehr auf dem Kasten haben als reine Grafikpower. Die virtuellen Muckis sind nur halb so viel wert, wenn die High-End-Hardware in einem schäbigen Gehäuse sitzt. Ein ansprechendes Äußeres, das aber gleichzeitig nicht zu viel Platz verschwendet, ist auch ein wichtiges Kriterium von Gamern an ihre wertvollen Rechenmaschinen. Ein glücklicher Gewinner unserer Heftverlosung kann sich genau auf ein solches Gerät freuen. Denn gemeinsam mit den Hardware-Spezialisten von Zotac verlosen wir einen schicken MEK1-Gaming-PC.

Als Herz des Systems schlägt im Inneren des Rechners ein 3 GHz schneller Intel Core i5-7400 und eine leistungsstarke Zotac GeForce GTX 1060 mit 6 GB GDDR5-Video-RAM, die zusammen die nötige Leistung abliefern. Daneben verbergen sich insgesamt 16 GByte DDR4-2400RAM und eine geräumige 2.5-Inch SATA HDD Festplatte mit einem satten TByte Speicherplatz. Aber nicht nur für ausreichend Speicherplatz ist gesorgt, mit der pfeilschnellen 240 GByte NVMe PCIe SSD werden eure Lieblingsspiele auch wieselflink geladen. Damit auch alle Games vom kleinen Indie-Titel bis zum großen AAA-Blockbuster auf dem Rechner laufen, ist Microsoft Windows 10 Home in der 64-Bit-Variante bereits vorinstalliert. Das alles wird umschlossen von einem ultraschlanken Zotac-Gehäuse, das mit eingebautem Spectra-Lichtsystem in sechs verschiedenen Farben erstrahlt.

ASUS

Spielen in den eigenen vier Wänden ist gut, aber unterwegs zu spielen ist noch besser. Zusammen mit den Hardware-Experten von ASUS schicken wir euch top vorbereitet auf Tour mit dem ASUS TUF Gaming FX504 Notebook. TUF steht dabei für The Ultimate Force, und genau diese Macht könnt ihr mit diesem kraftvollen Laptop überall entfesseln.

Der Gewinner kann sich über geballte Mobile-Power freuen, die von einer GeForce GTX 1050 Ti und einem Intel Core i7 Prozessor gespeist wird. Dargestellt werden die Spiele auf dem reaktionsschnellen 120-Hz-Monitor, der vom schnellen Shooter bis zum rasanten Racer störungsfreie flüssige Bewegungen verspricht. Dank seines 25 mm dünnen und 2.300 Gramm leichten Gehäuses ist das FX504 ein zuverlässiger Reisebegleiter.

AMD

Welcher PC-Spieler kennt das nicht: Der langsam in die Jahre gekommene Rechner muss mit neuer leistungsstarker Hardware ausgestattet werden, aber welches Teil soll nun als Erstes ersetzt werden? Einen kleinen Denkanstoß für dieses Dilemma können wir zusammen mit AMD liefern. Ein auserkorener PC-Bastler bekommt von uns einen der begehrten Ryzen 7 2700.

Das ist aber noch nicht alles. Da ein Prozessor bekanntlich nicht magisch im PC-Gehäuse schweben kann, packen AMD und wir noch ein ATX-Mainboard von ASUS obendrauf. Das ASUS ROG Strix X470-F Gaming ist mit einem AM4-Sockel ausgestattet, der speziell für AMD-Ryzen-Prozessoren konzipiert wurde und daher wie die Faust aufs Auge passt. Zusammen gehen die beiden Hardware-Hochkaräter also eine perfekte Symbiose ein, um auch ältere Rechner wieder flott zu machen.

ENERMAX

Ein ganz besonderes Preisbundle haben wir für Hardware-Liebhaber von Enermax im Geschenkkorb. Darin enthalten ist das High-End-Gaming-Gehäuse Saberay, das sich mit seiner ausgeklügelten LED-Lichttechnik und zahlreichen Montagemöglichkeiten auch perfekt für Case-Mod-Projekte eignet.

Dazu packt Enermax noch das kraftvolle Platimax-D.F.-Netzteil, mit dem der gesamte PC ohne Probleme mit Strom versorgt werden kann, und den spektakulär gestalteten Wasserkühler LiqFusion 240-CPU, die das Bundle gelungen abrunden. Da aber nur ein Leser das Enermax-Preisbundle abgreifen kann, legen wir für 20 weitere Gewinner noch jeweils einen EAS02M-BK-Bluetooth-Lautsprecher obendrauf.

GIGABYTE

Das Mainboard Z370 Aorus Gaming 7-op von Gigabyte macht jeden Rechner bereit für die nächste Hardware-Generation. Das Aorus Gaming 7-op ist das erste i7- und i5-Mainboard, das integrierte 32 Gbyte Intel-Optane-Speicher unterstützt. Optane heißt dabei, dass die Speicherleistung gefördert wird, indem es als Cache-Laufwerk fungiert und dem Benutzer im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Laufwerken einen deutlichen Schub verleiht.

Dazu kommt ein ausgeklügeltes Kühlungssystem, das alle verbauten Teile immer optimal temperiert. Aber das Gaming 7-op ist auch noch eine wahre Augenweide für jedes PC-System. Das Mainboard erstrahlt dank RGB-Fusion-Technologie in allen nur erdenklichen Farbkombinationen und unterstützt darüber hinaus bis zu 300 extern angeschlossene LED-Lichter. Zwei Gewinner können sich über eines dieser feschen Hightech-Mainboards freuen!

TEUFEL

Mit dem CAGE liefert die Berliner Firma Teufel ihr erstes professionelles Headset für Gamer ab, und das ist auf Anhieb ein absolutes Klangwunder. Das speziell für Profi-Gamer entwickelte CAGE besitzt eine integrierte Soundkarte und ist daher für PC und aktuelle Konsolen gleichermaßen perfekt geeignet. Dank der aus leichtem eloxiertem Aluminium gefertigten Ohrmuschelhalterungen und den Polsterungen aus Memory-Schaum bietet Teufels Headset auch bei längerem Spielen hohen Tragekomfort und dämpft störende Umgebungsgeräusche effizient aus.

Ein Gewinner darf sich über das CAGE freuen. Ein weiterer Gewinner bekommt die ultra-kompakte und gleichzeitig enorm vielseitige Soundbar Cinebar One+ von Teufel. Dank ihrer unscheinbaren Größe findet die Cinebar überall Platz und sorgt dennoch für wahres Heimkino-Feeling vor dem Fernseher - oder für mächtige Soundverstärkung für PC, Laptop, Mac oder die Spielekonsole.

NERDYTEC

Dank der ausgeklügelten Couchmaster-Systeme von nerdytec kommen jetzt auch drei PC-User in den Genuss des perfekten Couch-Gamings. Wir verlosen gleich drei Couchmaster in unterschiedlicher Ausführung. Der erste Gewinner kann sich über die Premium-Variante Namens Cycon freuen, die mit einem eingebauten 4 Port USB 3.0 Hub perfekt für alle Arten von kabelgebundenen Peripherien ist.

Der zweite Gewinner erhält die edle Basic-Variante von nerdytec, die sich optimal für kabellose Endgeräte eignet. Nicht ganz so ausgefallen, aber immer noch das Herzstück der Couchmaster-Reihe ist das Lapboard, das der letzte Gewinner sein Eigen nennen darf. Das kommt zwar ohne die bequemen Stützkissen der anderen beiden Varianten aus, bietet mit seiner ergonomischen Form auch ohne Extras ein angenehmes Spielgefühl vor dem Fernseher.

ROCCAT

Roccat spendiert ein Komplettpaket hochpräziser Peripheriegeräte: Die Vulcan 120 Aimo ist das neueste Kaliber in Roccats Tastatur-Armee und dank optimierter Tastendruckpunkte, der lebendigen Aimo-Beleuchtung mit ihren 16.8 Millionen Farben und der neu entwickelten Titan-Switch-Technologie das richtige Liebhaberstück für Fans mechanischer Keyboards.

Komplettiert wird das Hardwarepaket durch das Headset Roccat Khan Aimo, mit 7.1 Surround Sound dank hochwertiger Soundkarte und angenehmem Tragekomfort durch Memory-Foam-Ohrmuscheln. Dazu kommt noch die Kone Aimo RGBA Smart Customization Gaming Mouse mit programmierbaren Tasten, die zusammen mit dem Hiro+ 3D Supremacy Surface Gaming Mousepad ein perfekt abgestimmtes Gaming-Erlebnis bietet.

BEYERDYNAMIC

Das beyerdynamic MMX300 V2 ist die Neuauflage des Headset-Klassikers aus Deutschland schlechthin, dezent modernisiert für Spielen auf Spitzenniveau. Mit seinen abgrundtiefen Bässen, kräftigen Mitten und kristallklaren Höhen, kombiniert mit hohem Tragekomfort und austauschbarem Kabel, überzeugt das Headset nicht nur professionelle Spieler. Eines dieser Spitzenklasse-Headsets verlosen wir.

DEVOLO

Nichts ist ärgerlicher, als während eines spannenden Matches aus dem Spiel zu fliegen, oder wenn das Video einfach wieder nicht laden will. Der Grund für solche Ärgernisse ist meist die marode Internetverbindung zwischen Router und PC. Mit den Powerline-dLan-Adaptern von devolo gehört langsames und unberechenbares Internet der Vergangenheit an.

Mit dem 1200+ WiFi ac Starter-Kit und dem 1200 triple+ Starter-Kit fließen bis zu 1.200 Mbit pro Sekunde kabellos und mit einer maximalen Datenübertragung von bis zu 1,2 Gigabit pro Sekunde durch das Haus. Die Adapter lassen sich unkompliziert an jeder Steckdose anschließen, an der kabelloses Internet gerade gebraucht wird, und bieten blitzschnelles WLan in einer Leitungslänge von bis zu 400 Metern. Dank dLan-Technologie läuft die Verbindung über die Stromleitung des Hauses und erlaubt es daher, auch weit entfernt vom Router noch eine stabile leistungsstarke Internetverbindung aufzubauen. Jeweils drei der beiden Starter-Kits könnt ihr für euer Zuhause gewinnen.

